Vodafones 500er-Tarif für 20 Euro und 'ne PS5 dazu? MediaMarkt packt irres Bundle zusammen

In der Tarifwelt von MediaMarkt ist uns dieses unscheinbare Angebot erstmals aufgefallen. Dabei wirbt der Händler mit Gratis-Zugaben zu einem hochwertigen Internet-Tarif. So weit, so klar. So ein Tarif ist ja auch gern mal recht kostenträchtig.

500er-Tarif: Internet-Vertrag für 20 Euro – erste 4 Monate gratis

Aber genau diese Achillesferse solcher Angebote wird hier ausgedribbelt. Zumindest zeitweise. Denn in den ersten zwölf Monaten zahlst du nur 19,99 Euro für den Kabel-Tarif GigaZuhause 500 von Vodafone. Hinzu ist dein Kundenkonto anfangs mit 80 Euro Startguthaben gefüllt. Heißt im Umkehrschluss: In den ersten 4 Monaten zahlst du erstmal gar nichts.

Einen separaten Anschlusspreis gibt’s ebenso wenig wie eine laufende Pauschale für den Router, der direkt mitgeliefert wird (Versandkosten 6,99 Euro). Im zweiten Vertragsjahr – erst danach kannst du kündigen – gehen die Kosten zwar auf den Regelpreis von 54,99 Euro hoch. Aber wenn du es geschickt angehst, kannst du hier trotzdem einiges herausholen.

Hinweis: Der Standard-Router ist die „Vodafone Station“, die ist kostenlos dabei. Alternativ gibt es auch eine Kabel-FritzBox zur Auswahl. Die kostet dann aber monatlichen Abschlag (5,99 Euro bei der FritzBox 6670 Cable, 8,99 für die FritzBox 6690 Cable „Homebox“).

PlayStation 5, Xbox, Dyson-Sauger oder Gutscheine – darum lohnt sich der Deal

Kommen wir nun zum Deal-Aspekt. Denn MediaMarkt versüßt den Tarifabschluss noch mit einer Sachprämie. Das kann ein 300-Euro-Gutschein für MediaMarkt oder Saturn sein (ist vorausgewählt). Aber ehrlich – ein Blick auf die Prämien, die sonst zur Auswahl stehen, übersteigt den Wert dieser Gutscheine teils deutlich. Auch, wenn du für die meisten eine Einmalzahlung leisten musst.

Diese Sachprämien stehen zur Auswahl (in Klammern die aktuellen Marktpreise zum Vergleich):

Playstation 5 Slim Digital Edition (429 Euro) für 1 Euro einmalig

Xbox Series X 1 TB (539,94 Euro) für 1 Euro einmalig

Dyson V15 Detect Absolute (555 Euro) für 99 Euro einmalig

Meta Quest 3 512 GB (545,69 Euro) für 1 Euro einmalig

Philips BAR300/60 Baristina (299 Euro) für 1 Euro einmalig

Achtung: Die Prämie gibt’s erst, wenn du einen Nachweis der ersten Rechnung auf einer Aktionsseite von MediaMarkt hochlädst.

Mit Ausnahme der Philips-Kaffeemaschine machst du mit den Sachprämien also den besseren Deal. Der Gutschein lohnt sich nur, wenn du ohnehin planst, etwas anderes davon zu kaufen und weder Konsole noch Akku-Staubsauger gebrauchen kannst.

Effektiv 11,70 Euro für den 500er Kabeltarif von Vodafone

Den wohl besten Deal, machst du demnach mit der Xbox Series X 1 TB. Ja, effektiv ein paar Euro besser, ist der Deal mit der Meta Quest 3 – die hat aber die wohl etwas spitzere Zielgruppe. Aber wer ins VR-Game starten will, für den ist das der beste Deal.

Die Gesamtkosten liegen nach Abzug des Startguthabens bei 820 Euro (1-Euro-Prämie vorausgesetzt=. Ziehst du den Wert der Xbox ab, landest du bei noch knapp 280 Euro und einem Effektivpreis von 11,70 Euro für den 500er-Tarif von Vodafone. Das ist ziemlich stark!

Vergleich zeigt klar: MediaMarkt-Deal ist besser als Vodafone

Wie eingangs erwähnt hat Vodafone auch selbst ziemlich gute Deals zu den GigaZuhause-Tarifen am Start. Und auch den GigaZuhause 500 gibt’s dort zur gleich gestaffelten Kondition (auch hier sind’s im ersten Jahr 19,99 Euro und danach 54,99 Euro und es gibt die 80 Euro Startguthaben). Dazu wirbt Vodafone mit 240 Euro Cashback. Das ist stark. Aber es zeigt sich auch direkt, dass MediaMarkt hier den besseren Deal auf Lager hat – ob mit Sachprämie oder Gutschein.

