MediaMarkt verpasst verschiedenen Dyson-Geräte nicht nur einen teils richtig ordentlichen Rabatt, der Elektronikhändler kommt noch mit einer weiteren Besonderheit um die Ecke: Wer als eingeloggtes myMediaMarkt-Mitglied zuschlägt, kann unter einer bestimmten Bedingung weitere 100 Euro sparen. Wie diese lautet und welche Dyson-Geräte überhaupt Teil der Aktion sind, erfährst du hier.

100 Euro extra sparen? Ja, aber…

Ganz so einfach wie sich bei myMediaMarkt einloggen bzw. registrieren, Dyson-Sauger in den Einkaufswagen legen und 100 Euro Rabatt abgreifen ist das Ganze nämlich leider nicht. Doch der Reihe nach.

Zuallererst musst du dich tatsächlich als myMediaMarkt-User einloggen. Wer sich noch nicht für das Treueprogramm von MediaMarkt registriert hat, kann das in wenigen Minuten komplett kostenfrei erledigen. Und das können wir dir, wenn du öfter bei dem Elektronikhändler shoppst, ohnehin empfehlen. So sammelst du unter anderem mit jedem Kauf Punkte (die ab einer bestimmten in Rabatt-Gutscheine umgewandelt werden können), bekommst ein verlängertes Rückgaberecht und profitierst von speziellen Rabatt-Aktionen – wie beispielsweise jetzt rund um Dyson.

Anschließend klickst du dich durch zu dieser Aktionsseite. Hier findest du eine Vielzahl an Dyson-Produkten (auf die wir weiter unten noch genauer eingehen). Und jetzt kommt der Clou: Von den Geräten musst du zwei auswählen, um dir den Extra-Rabatt in Höhe von 100 Euro zu sichern. Einfach beide in den Warenkorb legen und schon streicht dir MediaMarkt 100 Euro vom Gesamtpreis. Dabei kannst du allerdings nicht zweimal das gleiche Produkt wählen, es sind aber durchaus zwei Akkusauger möglich.

Zugegebenermaßen: Nicht jeder möchte unbedingt zwei Dyson-Geräte auf einmal kaufen, dementsprechend ist die Aktion sicher nicht für jeden interessant. Doch es gibt durchaus einige Kombinationen, die echt empfehlenswert sind – zum Beispiel die Kombi aus einem Sauger und einem Nassreiniger (=Wischer).

Und auch aus den Lifestyle-, Beauty- und Raumklima-Bereichen von Dyson sind Haarstyler, Kopfhörer (ja!) und Ventilatoren beziehungsweise Luftreiniger mit im Angebot und kombinierbar.

Außerdem kann man sich natürlich ebenso mit einem Freund oder einer Freundin zusammentun und so jeweils weitere 50 Euro beim Kauf eines Dyson-Geräts sparen. Und auch mögliche Anlässe wie Geburtstage oder der bevorstehende Muttertag machen den Zweifach-Kauf vielleicht lohnenswert. Insbesondere, wenn man auf die Auswahl an Geräten blickt.

Akkusauger und mehr – Diese Dyson-Produkte sind Teil der Aktion

Natürlich dürfen in einer Dyson-Aktion keine Akkusauger fehlen, immerhin handelt es sich hierbei um die Kernkompetenz der Marke. Zur Auswahl stehen dir hier:

Wie man dem Namen vielleicht schon entnehmen kann, haben sich in diese Liste neben den normalen Akkusaugern mit dem V15s Detect Submarine und dem WashG1 auch zwei besondere Modelle hineingeschlichen. Während der V15s Detect Submarine über eine mitgelieferte Nass-Walze in einen Saug-Wischer umgewandelt werden kann, ist der WashG1 ein vollwertiger Akku-Nassreiniger. Beide Modelle helfen bei besonders hartnäckigen Flecken auf Hartböden und entfernen diese dank der Wischfunktionen noch effektiver.

Neben den Dyson-Saugern gibt’s aber noch andere Produkte als Teil der Aktion. Dazu zählen Luftreiniger, Kopfhörer und der Airstrait Haarglätter. Und dadurch ergeben sich dann schon einige interessante Kombinationen.

Diese Dyson-Kombinationen könnten sich lohnen

Uns sind zwei mögliche Kombinationen in den Sinn gekommen, die sich lohnen könnten:

Allergiker-Bundle: Akkusauger + Luftreiniger

Wer mit Blick auf den immer mehr werdenden Pollenflug oder auch generell viel mit Allergien zu kämpfen hat, kann zu einem der oben vorgestellten Akkusauger in Kombination mit dem TP09 Purifier Cool Luftreiniger greifen. Dieser entfernt durch sein Filtersystem nämlich unter anderem 99,95 Prozent der mikroskopisch kleinen Allergene und Schadstoffe der Luft. Zusätzlich kann das Gadget auch für kühle Luft sorgen – ein toller Nebeneffekt im Sommer.

Dyson Luftreiniger kaufen & in Kombination mit einem anderen Dyson-Gerät 100 Euro sparen

2. Geschenkidee für Muttertag oder für alle, die glatte Haare wollen: Akkusauger + Airstrait

Neben den Akkusaugern erfreuen sich vor allem auf Social Media auch die Hairstyler von Dyson mittlerweile einer recht großen Beliebtheit. Der sogenannte Airstrait ist dabei DAS Gadget für Personen, die ihr lockiges Haar glatt bekommen wollen. Denn hiermit kannst du deine Haare gleichzeitig trocknen und glätten. Doch nicht nur bei nassen, auch bei trockenen Haaren kann man mit dem Dyson AirStrait seine Haare glätten und dabei zahlreiche schicke Looks kreieren. Kleiner Tipp am Rande: Auch wenn du selbst kein Interesse am speziellen Haarglätter hast, könnte sich das Styling-Gerät vielleicht als Geschenk für den bevorstehenden Muttertag lohnen.

Dyson Airstrait kaufen & in Kombination mit einem anderen Dyson-Gerät 100 Euro sparen

Doch natürlich sind noch zahlreiche andere Kombinationen möglich und lohnenswert. So können sich beispielsweise sogar Dyson-Akkusauger lohnen, etwa um einen der beiden zu verschenken. Oder man tut sich mit einem Freund/einer Freundin zusammen und teilt den 100-Euro-Bonus. Schau also bei Interesse am besten selbst mal auf der Dyson-Aktionsseite von MediaMarkt vorbei.

