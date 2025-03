Grund für den absurd niedrigen Preis des Pixel-9-Bundles sind unter anderem ein 200-Euro-Wechselbonus sowie ein 500 GB Datendepot, welches du über die Laufzeit hinweg nutzen kannst. Doch auch fernab von Rechnungen und Effektivkosten kann sich das Tarif-Angebot auf jeden Fall sehen lassen. Warum genau? Das zeigen wir jetzt.

Gefunden haben wir das Tarif-Angebot bei Sparhandy. Hier bekommst du das Google Pixel 9 zusammen mit dem Vodafone Smart Entry Spezial Tarif. Dieser bietet dir zunächst 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit einer Top-Geschwindigkeit von 300 MBit/s. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind natürlich ebenso an Bord.

Für das Bundle zahlst du aktuell 29,99 Euro pro Monat, sowie einmalig 99,99 Euro für das Google-Handy in der 256-GB-Variante. Hinzu kommen 39,99 Euro Anschlussgebühr sowie 6,99 Euro Versandkosten. All das wäre ehrlicherweise noch nichts wirklich Besonderes. Sparhandy und Vodafone machen dir den Deal jetzt aber mit gleich zwei krassen Aktionen schmackhaft. Zum einen bekommst du bei Rufnummernmitnahme satte 200 Euro Wechselbonus zurück. Zum anderen winkt dir bei Vertragsabschluss ein Datendepot von 500 GB. Diese Extra-Daten bekommst du einmalig und kannst sie frei über die 24 Monate hinweg nutzen. Und genau diese zwei Boni machen den Deal so besonders, wie auch ein Blick auf unsere Rechnung zeigt.

Nutzt du den Wechselbonus, kommen bei dem Tarif-Bundle nach Ablauf der 24 Monate nämlich insgesamt 666,69 Euro auf dich zu. Zum Vergleich: Das Pixel 9 kostet einzeln im Netz bereits mindestens 699,99 Euro. Das Tarif-Paket ist somit sogar günstiger als das Smartphone selbst! Es braucht also gar keine große Rechnerei, um zu sehen, dass sich der Deal absolut lohnen kann.

Keine 70 Cent pro GB? Wir rechnen den Deal durch

Wer’s aber genau wissen möchte, für den folgt jetzt noch die Detail-Rechnung zu den Kosten pro GB. Dafür nehmen wir die Gesamtkosten (666,69 Euro) und rechnen diese wieder auf die Monate runter. Dies ergibt dann monatliche Kosten von rund 27,78 Euro. Quasi das Gleiche machen wir ebenso mit dem Datenvolumen. Teilt man den 500 GB Bonus über die 24 Monate auf, bekommst du insgesamt 40,83 GB pro Monat. Verrechnet man diese beiden Ergebnisse dann noch miteinander, ergibt dies unglaubliche 0,68 Euro pro GB. Du zahlst also tatsächlich nicht mal 70 Cent pro GB – und bekommst mit dem Pixel 9 natürlich ebenfalls noch ein absolutes Top-Smartphone mit dazu. Praktisch: Das passende 45W-Ladegerät und ein Schutzglas für den Bildschirm gibt’s ebenso kostenlos on top.

Pixel 9: Das bietet dir das Google-Phone

Abschließend wollen wir dir natürlich auch noch die wichtigsten Infos zum Pixel 9 mit auf den Weg geben. Bei dem Smartphone handelt es sich um eins der neuesten Geräte aus dem Hause Google, wodurch du natürlich auch hier wieder von purem Android und einem siebenjährigen Update-Support profitierst.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Technisch bringt das Pixel 9 ebenso alles mit, um zu den besten Geräten auf dem Markt zu zählen. So punktet das kompakte 6,3 Zoll große OLED-Display etwa nicht nur mit einer tollen Handlichkeit, sondern auch mit einer hohen Auflösung sowie einer flüssigen 120-Hz-Darstellung. Unterm Bildschirm sorgt währenddessen der Google Tensor G4 Prozessor mit 12 GB RAM für ordentlich Power und eine angenehme Nutzererfahrung. Hobbyfotografen werden währenddessen sicherlich ihren Spaß mit der Dual-Kamera (50 + 48 Megapixel) haben. Und dank des 256-GB-Speichers hast du außerdem genügend Platz für deine Bilder, Videos und Dateien.