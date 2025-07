Praktisch & preiswert: Die besten Amazon-Deals für unterwegs und zu Hause (11.07.)

Sommer, Sonne, Schnäppchenzeit! Am heutigen Freitag (11.07.) geht der Prime Day in die letzte Runde und Amazon gibt noch mal richtig Gas. Es dreht sich alles um praktische Helfer – ob beim Ausflug ins Grüne, am See oder beim Sport. Welche Angebote sich so richtig lohnen, verraten wir dir hier.

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Sicher auf der Straße unterwegs: Der Ooono Blitzerwarner warnt dich nicht nur vor Blitzern, sondern auch vor Gefahrenstellen wie Unfällen. Das macht er über akustische und visuelle Signale, sodass du beim Fahren nicht gestört wirst. Er kostet dich jetzt 29,90 Euro und ist damit um 40 Prozent reduziert. Hier geht’s zum Angebot.

Mit der Garmin Vivoactive 5 Smartwatch hast du während des Trainings alles im Griff. Über 30 verschiedene Sportarten kannst du hiermit tracken. Dabei hat sie eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen. In der Garmin Connect App findest du alle Daten auf deinem Smartphone. Für 187,59 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Für entspannte Tage am See darf eine Kühlbox nicht fehlen. Amazons Bestseller Nummer 1 stammt von der Marke Mobicool und kostet dich 45,95 Euro statt 64,99 Euro. Sie hat ein Fassungsvermögen von 26 Litern, das ist genug für drei 1,5-Liter-Flaschen. Du kannst sie während des Autofahrens an den Zigarettenanzünder anschließen, sie kühlt die Getränke dann auf bis zu 18 Grad unter der Umgebungstemperatur. Hier geht’s zum Angebot.

Und wir bleiben gleich am See: Ein Mikrofaserhandtuch nimmt im Rucksack nicht viel Platz weg und es trocknet außerdem ziemlich fix. Es wiegt kaum etwas und ist daher auch die perfekte Reisebegleitung. Je nach gewünschter Größe kommst du bei Amazon jetzt schon ab 6,79 Euro an den Besteller Nummer 1. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

