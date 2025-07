Bei Lidl für 7 Euro: Dieses kleine Produkt solltest du unbedingt kennen

Wer kennt es nicht: Man hat es eilig und muss schnell das Haus verlassen, doch der Geldbeutel oder das Smartphone möchten sich partout nicht finden lassen? Dann kommt dieses 7-Euro-Produkt bei Lidl wie gerufen für dich. Um was es dabei genau geht und warum es für den Preis echt genial ist, liest du hier.

Für nur 7 Euro bei Lidl: Um dieses Produkt geht es

Bei Lidl im Angebot für nur 6,99 Euro ist ein Smart Tag Finder von Silvercrest. Hierbei handelt es sich um eine Alternative zu Apples AirTag. Das bedeutet: Du kannst das kompakte Gadget beispielsweise einfach an deinen Schlüsselbund anbringen oder es im Geldbeutel verstauen und anschließend – solltest du den entsprechenden Gegenstand verlegt haben – es über die „Apple Find My“-App wiederfinden.

Wichtig dabei: Das 7-Euro-Gadget funktioniert ausschließlich mit iOS-Geräten wie einem iPhone oder iPad (IOS 14.5 oder höher). Wer auf Android setzt, findet bei Aldi derzeit aber ein vergleichbares Gerät, welches nur minimal teurer ist.

Nun aber zurück zum Smart Tag bei Lidl. Das Gerät ist mit Maßen von 3,19 x 0,83 cm echt winzig und wiegt zusätzlich auch gerade mal 9 Gramm. Dadurch kannst du es echt ohne weiteres an andere Gegenstände anbringen, ohne es zu bemerken. Obendrein wird das Gadget direkt inklusive Schutzhülle geliefert, wodurch es nach IPX5 wasserdicht wird. Betrieben wird der Smart Tag per Batterie (CR2032), wovon eine bereits im Lieferumfang enthalten ist. Sollte diese leer gehen, kannst du den Smart Tag öffnen und diese tauschen. Das dafür nötige Werkzeug wird ebenfalls direkt mit ins Paket gelegt.

Du siehst also: Für lediglich 6,99 Euro (plus Versand) holst du dir mit dem Smart Tag bei Lidl ein richtig praktisches Gadget zum kleinen Preis. Dieser ist insbesondere im Vergleich zu Original AirTags von Apple beachtlich: Diese kosten nämlich über 30 Euro. Doch aufgepasst: Zwei von drei Farb-Optionen sind bei Lidl bereits vergriffen – die Nachfrage ist also scheinbar groß.

Noch mehr Deal-Empfehlungen? Dann komm in unsere WhatsApp-Gruppe!

Unser neuer WhatsApp-Kanal: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.