Bei dem mysteriösen Gadget handelt es sich um eine sogenannte Dashcam. Schonmal von gehört? Das ist sozusagen eine kleine Überwachungskamera für dein Auto. Sie wird im Innenraum befestigt und kann kritische Verkehrssituationen für dich aufzeichnen. So lässt sich etwa im Falle eines Unfalls der Schuldige viel leichter identifizieren. Das gilt übrigens auch für Sabotage oder entstehende Kratzer, während dein Auto parkt. Dadurch kann auch die reine Existenz einer Kamera Saboteure davon abhalten, dem Auto einen Schaden zuzufügen.

Fast zum halben Preis: So gut ist der Preis

Aldi reduziert gerade die Dashcam 402 von Rollei satte 40 Prozent im Preis. Statt rund 100 Euro (UVP) musst du dadurch jetzt nur noch 59,99 Euro zahlen. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand dazu – der Preis ist aber dennoch top. Laut Preisvergleich gibt es das Auto-Gadget zwar auch bei Amazon noch etwas günstiger. Hier musst du dich aber bis zur Lieferung ziemlich gedulden. Amazon gibt nämlich den Hinweis, dass die Kamera erst in drei bis sieben Monaten versandfertig ist. Hast du keine Eile, kannst du hier sogar für nur 59,99 Euro zuschlagen – der Versand ist hier außerdem kostenfrei.

Überwachung bei der Fahrt und auf dem Parkplatz: Das kann die Dashcam

Und was kann die Kamera überhaupt? Sie nimmt einerseits klassischerweise während der Fahrt sämtliche Verkehrssituationen in Full-HD auf. Hierbei verfügt sie über ein Superweitwinkel-Objektiv, das einen besonders großen Bereich im Blick hat. Cool ist: Sie nimmt nicht nur ein bis zwei Meter entfernt sämtliche Geschehnisse scharf auf, sondern auch bis zu 20 Zentimeter in der Nähe nimmt die Kamera noch alles im Detail auf. Aber genauso erkennt sie auch alles in der Ferne und stellt es scharf dar. So sind Gesichter, Kennzeichen und Co. gut identifizierbar.

So sieht die Dashcam 402 von Rollei aus

Die Kamera hat verschiedene Modi, in denen sie Aufnahmen startet. Im Loop-Modus nimmt sie einerseits permanent auf, sobald du sie eingeschaltet hast. Ein integriertes GPS-Modul zeichnet zugleich auch deinen jeweiligen Standort auf. Andererseits verfügt die Kamera noch über einen G-Sensor, der Erschütterungen erkennt und so im Falle eines Unfalls oder eines sonstigen Ruckelns am Auto eine Notfallaufzeichnung startet. Hierbei werden die vergangenen Minuten vor dem Ruckeln gespeichert, sodass du alle wichtigen Details mitbekommst. Wie bereits erwähnt, funktioniert das nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Parken. Dafür ist ein kleiner Akku in der Kamera verbaut. Während der Fahrt bekommt die Kamera hingegen Energie aus dem Zigarettenanzünder. Ein Verbindungskabel legt der Hersteller gleich bei.

Alle Videoclips können auf einer microSDHC-Speicherkarten gespeichert werden und so auch im Anschluss an einem Rechner im Großformat angeschaut werden. Die Kamera verfügt aber auch über ein kleines LCD-Display, auf dem du dir bereits im Auto die Clips anschauen kannst. Gut zu wissen: Die Kamera lässt sich per Saugnapf an der Fensterscheibe befestigen.

