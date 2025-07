Jetzt JBL-Lautsprecher kaufen & zweiten geschenkt bekommen!

Gefunden haben wir das geniale JBL-Angebot bei Otto. Hier sicherst du dir den Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher dank 35 Prozent Rabatt für nur 129 Euro. Auch wenn das bereits ein ziemlich gutes Angebot ist, wird das Ganze noch besser: Denn derzeit bekommst du einen zweiten JBL-Speaker beim Kauf tatsächlich einfach geschenkt dazu!

Einmal kaufen, zwei JBL-Lautsprecher sichern: So geht’s

Das Ganze ist dabei wirklich so einfach, wie es klingt: Klick dich einfach durch zum Otto-Angebot, kauf dir den JBL Flip 7 Bluetooth-Lautsprecher für 129 Euro und im Paket findest du dann gleich zwei Speaker der Marke. Der Preis von 129 Euro wäre dabei selbst für nur ein Gerät richtig stark (zum Preisvergleich).

Wichtig dabei: Als Extra gibt es nicht einen weiteren JBL Flip 7, sondern den kleineren JBL Go 4 (UVP 49,99 Euro). Na klar: Ein zweiter Flip 7 wäre cooler, aber auch der GO 4 kann sich als Gratis-Extra echt sehen lassen. Hierbei handelt es sich um eine richtige kleine Box, die gerade mal 9,4 cm groß ist (9,43 x 7,57 x 4,22 cm). Dadurch kannst du sie ganz einfach in der Hosentasche mittransportieren und überall deine Musik abspielen.

Das bieten dir die zwei Bluetooth-Speaker

Auch wenn der JBL Go 4 bereits einen ganz guten Sound liefern soll und dabei bis zu neun Stunden (mit Playtime-Boost) am Stück durchhält, hat die Flip 7 Bluetooth-Box natürlich nochmal deutlich mehr Wumms. Die Gesamtleistung beträgt hier 30 W und zusammen mit dem JBL Original Pro Sound samt AI Sound Boost soll dir der Flip 7 einen lauten, aber stets klaren Klang liefern. Und der Bass darf dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Mobil bist du mit der Box aber selbstverständlich ebenfalls, sie misst nämlich nur 17,8 x 6,8 x 7,2 cm.

Mit einer Wiedergabezeit von bis zu 16 Stunden (mit Playtime-Boost) macht der JBL Flip 7 selbst bei einer längeren Party nicht schlapp. Und vor verschütteten Getränken oder plötzlichem Regen musst du dir ebenfalls keine Sorgen machen, denn die Bluetooth-Box ist nach IP68 gegen Wasser geschützt. Dein Smartphone kannst du, wie üblich, via Bluetooth (5.4) mit dem JBL-Lautsprecher verbinden. Dank Multi-Lautsprecher-Konnektivität (via Auracast) lassen sich zudem auch zwei Flip 7 für einen noch satteren Sound miteinander verbinden.

Zusammengefasst sicherst du dir hier somit einen gelungenen Bluetooth-Lautsprecher von JBL für nur 129 Euro – und bekommst on top noch eine kompakte Box für die Hosentasche mit dazu.

