Amazons Saugroboter-Tipp: Nur noch heute mit enormen Prime Day Rabatt

Mit dem Ecovacs Deebot T50 Pro Omni stellt der beliebte Hersteller für Saugroboter ein Top-Modell ins digitale Schaufenster des Prime Days. Das als „Amazons Tipp“ gekennzeichnete Produkt ist nur noch heute mit satten 44 Prozent Rabatt erhältlich. Und auch weitere Ecovacs-Geräte sind kurzzeitig deutlich günstiger zu haben.

Ecovacs Saugroboter fast zum halben Preis

Unser absolutes Highlight ist definitiv der Ecovacs Deebot T50 Pro Omni für nur 499 Euro. Das entspricht 44 Prozent Rabatt auf den UVP. Hierbei handelt es sich um einen vollständigen Saugroboter samt Wischfunktion und Servicestation, die für dich die Schmutz-Entleerung und Frischwasser-Befüllung übernimmt sowie die Mopps automatisch reinigt und trocknet. Dadurch hast du kaum Wartungsaufwand mit dem Haushaltshelfer, da der Roboter fast alles von selbst erledigt.

Um auch besser in Ecken zu kommen, ist der Roboter außerdem mit einer Seitenbürste ausgestattet, die er automatisch ausfahren kann. Dank 15.000 Pa Saugkraft bekommt der Saugroboter zudem selbst tief sitzenden Schmutz aus Teppichen entfernt. Weiterhin cool: Die ZeroTangle 2.0 Bürste verhindert, dass sich Haare in ihr verfangen. Und wie bereits erwähnt, kann der Roboter auch feucht wischen. Hierfür ist er mit zwei Mopps ausgestattet, die mit 180 Umdrehungen pro Minute rotieren. Eine künstliche Intelligenz erkennt dabei, wenn noch Flecken auf dem Boden übrig sind und bearbeitet die Stelle so lange, bis sie wieder vollständig sauber ist. Erkennt der Roboter einen Teppich, hebt er die Mopps automatisch an, damit dieser nicht nass wird.

Es gibt aber auch noch weitere Saugroboter-Angebote von Ecovacs rund um die Prime Days. Diese Modelle sind ebenfalls reduziert und einen Blick wert:

Auch Ecovacs Mähroboter und Fensterputzroboter sind jetzt günstig

Bist du hingegen auf der Suche nach einem Mähroboter, der dir bei der lästigen Gartenarbeit hilft, dann solltest du dir einmal den Ecovacs Goat A1600 RTK ansehen. Der ist für Rasenflächen bis zu 1.600 Quadratmeter geeignet und kann Steigungen mit bis zu 50 Prozent überwinden. Dank 33 Prozent Rabatt kostet er jetzt nur noch 999 Euro anstatt 1.499 Euro.

Und wenn du das Fensterputzen leid bist, schau dir doch einmal den kompakten Ecovacs Winbot Mini Fensterputzroboter an. Der kostet gerade bei Amazon sogar nur 227 Euro und reinigt deine Fenster für dich mühelos.

