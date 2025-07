Nur noch heute: Dieser Bodenreiniger hat mich begeistert – aktuell ist er rund 330 Euro günstiger

Kabellose Staubsauger bieten schon spürbar mehr Komfort als klassische Modelle mit Kabel. Wenn du jedoch zusätzlich auf das lästige Wischen verzichten willst, kommt ein Nass-Trocken-Gerät wie der S9 Artist von Tineco wie gerufen. Dieses multifunktionale Tool reinigt mit nur einem Durchgang – fegt trockenen Schmutz und nimmt gleichzeitig nasse und klebrige Flecken mühelos auf. Dabei nutzt das System kontinuierlich frisches Wasser und spart dir jede Menge Kraftaufwand. Gerade im Rahmen der Prime Days reduziert Amazon den Preis kräftig – aber Vorsicht: Die Aktion endet heute, am 11. Juli. Wer sich den Deal sichern will, muss also schnell handeln.

Tineco Saugwischer im Prime Day Angebot – so sparst du noch mehr

Die diesjährigen Prime Days enden heute (11. Juli). Den Tineco Floor One S9 Artist kannst du dir daher nur jetzt noch zum Prime Day Preis schnappen. Aktuell bekommst du beim Kauf 33 Prozent Rabatt auf den UVP. Statt 899 stehen dadurch nur noch 599 Euro auf dem Preiszettel. Gibst du dann noch den Code „TINPRIME25“ während der Bestellung ein, werden nochmal zusätzlich 6 Prozent vom bereits reduzierten Preis abgezogen. Dadurch stehen für dich nur noch 563,06 Euro auf der Rechnung. Der Preisverlauf (siehe unten) zeigt übrigens: Das ist historisch gesehen der niedrigste Preis. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um über den Kauf nachzudenken.

Darum ist der Tineco Floor One S9 Artist eine große Hilfe im Haushalt

Aber was kann der Tineco Floor One S9 Artist eigentlich? Zunächst: Der Saugwischer ist mit zwei Tanks ausgestattet – aus einem kommt das Frischwasser und in den anderen wird das Schmutzwasser eingesaugt. Dadurch nutzt du immer frisches Wasser und der Boden wird sauberer als mit Mopp und Eimer. Eine rotierende Bürstenrolle hilft außerdem dabei, selbst hartnäckigen Schmutz vom Boden zu entfernen. Krümel, verschüttete Milch und Co. werden anschließend mit einer hohen Saugkraft von 22.000 Pa eingesaugt. Im Test hat mir besonders gut gefallen, wie leicht sich der Saugwischer über den Boden fahren lässt. Hier hilft nämlich ein Motor nach, sodass du nur noch aus dem Handgelenk die Richtung bestimmen musst. Kräftiges Hin und Her wischen sparst du dir hiermit.

Besonders praktisch ist auch, dass sich der Saugwischer komplett um 180 Grad neigen lässt – dadurch kommst du ebenso problemlos unter niedrige Möbelstücke. Was mir im Test des Tineco Floor One S9 Artist ebenfalls sehr gut gefallen hat, war die Akkulaufzeit und Selbstreinigung. Mit einer Aufladung kommst du nämlich in der Regel rund 40 bis 50 Minuten aus. Nach einer wirklich gründlichen Reinigung stellt man den Saugwischer einfach in seine Station und Bürste, Rohre und andere Bestandteile werden mit heißem Wasser automatisch gereinigt. Damit kein Schimmel oder schlechter Geruch entsteht, trocknet die Station das Gerät anschließend mit 85 Grad heißer Luft.

Nicht nur bei Amazon günstig

Aktuell kommst du nicht nur bei Amazon so günstig an den Saugwischer, sondern auch bei MediaMarkt und Otto. Wo du zuschlägst, bleibt also dir überlassen. Und denk dran: Mit dem Code „TINPRIME25” ziehst du weitere 6 Prozent von der Rechnung ab.

