Thermomix-Zubehör jetzt günstig: So hebst du das Küchen-Multitalent auf ein neues Level

Vorwerks Thermomix ist ein echtes Multitalent in der Küche. Ob kneten, zerkleinern, pürieren oder sogar kochen – ein einziges Gerät erledigt eine Vielzahl an Aufgaben beim Kochen und Backen. Im Lieferumfang ist normalerweise bereits alles enthalten, was es braucht, um viele leckere Rezepte mit dem Thermomix zu kochen. Noch mehr geht aber mit entsprechendem Zubehör. Und davon ist in der Vorwerk Summer Week gerade einiges günstiger zu haben.

Mixtopf und Gemüsestyler für deinen Thermomix – so holst du noch mehr raus

Besonders, wenn du aufwendigere Gerichte kochen möchtest, kann sich ein zweiter Mixtopf absolut lohnen. So kannst du etwa in dem einen Topf einen Teig für eine Quiche kneten lassen, während du im zweiten Topf Zucchini, Zwiebeln oder anderes Gemüse zerkleinerst. Im „Komplettpaket“ ist neben einem Mixtopf mit Griff ein Mixtopffuß, ein Mixtopfdeckel, ein Messer sowie ein Messbecher mit dabei – alles was du brauchst, um noch komfortabler mit deinem Thermomix TM6 zu kochen. Statt 199 zahlst du jetzt nur noch 179 Euro für das Mixtopf-Set.

Ein praktisches Gadget ist außerdem der Thermomix Gemüse Styler. Hiermit lassen sich Obst und Gemüse ganz leicht raspeln oder in Scheiben schneiden. Auch Hartkäse, Nüsse und Co. kannst du damit im Nu zerkleinern. Jeweils zwei Größen für Raspel und Scheiben stehen dir hier mit der Wendescheibe zur Auswahl. Dieses Zubehör ist sowohl mit dem TM5 als auch dem TM6 kompatibel und kostet jetzt nur noch 99 statt 129 Euro.

Küchlein, Frühstückseier und mehr: Dieses Zubehör kann viel

Wer auch Mini-Küchlein oder kleine Omeletts mit seinem Thermomix (TM6, TM5 oder TM31) zubereiten möchte, sollte sich diese Varoma Förmchen zulegen. Sie passen perfekt in den Varoma Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten) und die mitgelieferten Deckel lassen den im Varoma Behälter entstehenden Wasserdampf draußen. Übrigens: Auch Knödel oder Frühstückseier lassen sich hiermit garen. Statt 54,90 Euro kosten die sechs schicken Porzellan-Förmchen mit Deckel in Weiß jetzt nur noch 44 Euro.

Natürlich gibt’s in der Summer Week, die nur noch bis zum 14. Juli läuft, aber auch viel mehr Thermomix-Zubehör günstig – schau doch einfach mal vorbei. Und auch Kobold-Produkte, wie zum Beispiel der Oberflächenreiniger VG100+ ist jetzt reduziert.

Jetzt zuschlagen und extra Gewinnchance sichern

Übrigens: Wenn du während der Summer Week ein teilnehmendes Produkt im Vorwerk-Onlineshop kaufst, nimmst du automatisch an einem coolen Gewinnspiel teil. Wie das funktioniert?

Reine Kobold Warenkörbe nehmen am Lostopf für 3 x Thermomix TM7 teil

Reine Thermomix-Warenkörbe nehmen am Lostopf für 3 x VK7+EB7+SP7 teil

Gemischte Warenkörbe nehmen an beiden Lostöpfen teil