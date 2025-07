Letzte Chance: Wenn du diese Prime Day Deals verpasst, wirst du dich morgen ärgern

Kennst du das auch: Du spielst schon länger mit dem Gedanken, dir etwas zu kaufen, doch genau wenn du zuschlagen möchtest, ist der Preis plötzlich wieder deutlich höher? Genau das wird dich bei diesen 7 Produkten erwarten, denn nur noch heute, den 11. Juli, sind sie im Rahmen des Prime Day echte Schnäppchen. Also schau unbedingt heute rein, sonst ärgerst du dich morgen bestimmt.

Unsere Top 7: Die Highlight-Deals bei Amazon

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 8. bis zum 11. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten.

Doch jetzt geht’s ans Eingemachte: Welche Angebote lohnen sich und wo wird am meisten gespart? Immerhin ist heute die letzte Chance, um beim Prime Day 2025 zuzuschlagen. Wir liefern dir daher jetzt unsere 7 Highlights, die du heute auf keinen Fall verpassen solltest.

Unsere Top 7 Deals des Prime Day 2024

Weitere Prime Day Deals, über die wir berichtet haben

Wir haben die letzten Tage bei inside digital natürlich bereits viele der Top-Angebote des Prime Days genauer unter die Lupe genommen. Hier findest du daher all unsere Artikel zu Angeboten, die aktuell immer noch verfügbar sind.

Kein Prime Day Top-Schnäppchen verpassen – mit unserer WhatsApp-Gruppe

Perfekt für den Prime Day: unser neuer WhatsApp-Kanal. Hiermit verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz – insbesondere rund um Shopping-Events wie den Prime Day. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote nämlich direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.