Nur noch heute: Amazon schmeißt Marken-Saugwischer & Saugroboter aus dem Lager

Gerade bei den aktuellen Sommertemperaturen ist Hausarbeit meist das Letzte, worauf man Lust hat. Warum also nicht clever abkürzen – mit einem Gerät, das dir das Staubsaugen, Wischen und sogar das Entleeren nahezu komplett abnimmt? Dreame ist bekannt für hochwertige Reinigungs-Gadgets mit starker Saugkraft, cleverer Navigation und durchdachter Technik. Und jetzt bekommst du viele der beliebten Saugroboter und Saugwischer zum reduzierten Preis – aber eben nur noch heute, am letzten Tag der Amazon Prime Days. Welche Geräte sich besonders lohnen, verraten wir dir hier.

Amazon wirft Saugroboter und Saugwischer aus dem Lager

Wenn du eine preiswerte Komplettlösung für dein Zuhause suchst, wirf einen Blick auf den Dreame L10s Ultra Gen 2 Saug- und Wischroboter. Du bekommst ihn derzeit für 445 Euro, statt der ursprünglichen 599 Euro. Er kommt mit einer Absaugstation daher, die du je nach Nutzungsintensität nur etwa alle 75 Tage entleeren musst. Dank seiner Saugkraft von bis zu 10.000 Pa beseitigt der Roboter losen Staub genauso wie schwereren Schmutz. Und wischen kann er natürlich ebenso, was selbst klebrige Flecken zu keinem Problem machen sollte. Für eine optimale Nassreinigung kannst du in der App die Wassermenge individuell an den Untergrund und die Verschmutzung anpassen. Ebenfalls praktisch: Der Dreame L10S Ultra Gen 2 erklimmt auch mühelos Teppiche und Türschwellen.

Du brauchst etwas mehr Power? Der Dreame X50 Ultra Complete ist ebenfalls stattlich reduziert. Statt des UVPs von 1.499 Euro kostet dich dieses Modell nur noch 1.0859 Euro. Für das Geld bekommst du 20.000 Pa Saugkraft und eine KI-Kamera, die effizient Hindernisse in deiner Wohnung vermeiden soll. Der Saugroboter ist schlanke 89 Millimeter hoch und passt somit auch unter Sofas und Schränke – ein echter Vorteil! Auch dieses Modell wird mit einer wartungsarmen Basisstation geliefert und garantiert so den größtmöglichen Komfort.

Wer mehrere Stockwerke zu reinigen hat und den Roboter nicht immer händisch hin und her tragen möchte, ist mit einem Saugwischer vielleicht besser beraten. Hiermit musst du zwar selbst handanlegen, doch mit einem Gerät wie dem H14 Pro von Dreame geht das Ganze trotzdem ruckzuck und super angenehm. Generell saugst und wischst du hiermit natürlich in einem Durchgang, sodass du in der Hälfte der Zeit das komplette Haus auf Vordermann gebracht hast. Der H14 Pro hat dabei eine hohe Saugleistung von 18.000 Pa. Die Wischwalze dreht sich bis zu 520 Mal pro Minute, wodurch selbst eingetrocknete Flecken beseitigt werden. Für lediglich 385 statt 499 Euro gehört der Saugwischer rund um den Prime Day dir.

Noch mehr Dreame Angebote

Neben diesen Schnäppchen warten bei Amazon noch einige weitere Dreame-Deals auf dich, die sich lohnen können. Um nichts zu verpassen, kannst du dich einfach durch die nachfolgende Liste klicken. Die Angebote gelten nur noch heute (11. Juli).

Die neue Deal-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die besten Deals von uns für dich: Unser Newsletter liefert dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.