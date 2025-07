Fast 100 Euro billiger: Aldi schmeißt Gasgrill von deutschem Hersteller zum Witzpreis raus

Wenn du meistens für zwei bis fünf Personen grillst, braucht es keine riesige Grillfläche. Der Enders Gasgrill „Urban“ passt außerdem auch perfekt auf kleinere Balkone und in Kleingärten. Der kompakte Gasgrill des deutschen Herstellers wird direkt mit Gestell samt Rollen geliefert, sodass du ihn ganz leicht hin und her bewegen kannst. Wenn du willst, kannst du ihn aber auch nur als Tischgrill benutzen und so etwa mit zu Freunden oder in den Park nehmen.

Aldi Gasgrill: Eine gute Wahl für Balkon und Terrasse?

Mit dem Urban Gasgrill von Enders bereitest du Steaks, Halloumi oder Grillgemüse auf einer Grillfläche von 32 × 48 cm zu. Hier ist also definitiv Platz für jede Menge Grillgut. Zwei Edelstahl-Brenner helfen zudem dabei, die Grillfläche individuell zu erhitzen. So kannst du etwa auf der einen Seite schonend Zucchini, gefüllte Champignons oder marinierte Auberginenscheiben garen, während du auf der anderen Seite Steaks scharf anbrätst. Zwei Seitenablagen links und rechts sind außerdem perfekt, um noch rohe oder bereits gegarte Speisen abzustellen.

Praktisch: Eine 5-kg-Gasflasche hat unter dem Gasgrill genügend Platz im Trolley. So verschwindet diese elegant hinter dem Sichtschutz und kann gleich mit geschoben werden, wenn du den Trolley von A nach B rollst. Weiterhin hilfreich: Im Deckel ist ein Thermometer verbaut, das dir die Temperatur im Innenraum anzeigt. So kannst du dein Grillgut perfekt garen und hast immer den Überblick. Für unterwegs kannst du übrigens auch Gaskartuschen nutzen, die deutlich weniger Platz einnehmen und leichter sind. Einen Kartuschenhalter bekommst du gleich mit geliefert. Die Reinigung ist ebenfalls einfach, da du zwei verbaute Fettschubladen einfach entnehmen und diese in der Spüle sauber machen kannst. Eine Wetterschutzhülle sorgt darüber hinaus dafür, dass der Grill nicht unter Regen und sonstigen Witterungseinflüssen leidet.

Fast 100 Euro günstiger: Die Kosten im Überblick

Aber lohnt sich auch der Preis? Aldi reduziert den Gasgrill gerade um 25 Prozent und möchte so nur noch 249 Euro dafür haben. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand dazu, aber das Angebot bleibt dennoch top. Günstiger haben wir den Grill samt Trolley aktuell nämlich nirgendwo sonst gefunden (siehe Preisvergleich).

Übrigens: Wenn du eher an einem größeren Modell interessiert bist, wirf doch mal einen Blick auf den Enders Gasgrill Boston Black Pro 3 Sikr Turbo. Dieses Modell gibt’s bei Aldi gerade für 349 statt fast 380 Euro.

