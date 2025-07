Wir rücken raus mit der Sprache: Es geht um einen energieeffizienten Wärmepumpentrockner von Samsung. Ja, das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so spannend wie ein Oberklassen-Smartphone des beliebten Herstellers. Doch der Preis und der enorme Rabatt können sich trotzdem sehen lassen. Denn durch einen Preisnachlass von 64 Prozent zahlst du bei MediaMarkt aktuell nur schlappe 499 Euro für das Samsung-Gerät.

Sparsamer Betrieb und smarte Funktionen

Der Samsung DV80CGC2B0TEE bietet nicht nur eine starke Leistung, sondern punktet vor allem durch seine Energieeffizienzklasse A+++. Er ist also besonders sparsam im Betrieb und somit sparst du nicht nur durch den aktuellen Rabatt, sondern auch langfristig, indem die Stromkosten niedrig gehalten werden. Mit einem Jahresverbrauch von etwa 176 kWh zählt er nämlich zu den effizienteren Geräten auf dem Markt. Das macht ihn besonders interessant für Familien oder Haushalte mit höherem Wäscheaufkommen.

Auch in Sachen Ausstattung lässt das Gerät kaum Wünsche offen. Der Trockner bietet Platz für bis zu 8 kg Wäsche, was ihn zur praktischen Lösung für Haushalte mit mehr als zwei Personen macht. Dank Wärmepumpentechnologie wird die Wäsche besonders schonend behandelt, während gleichzeitig Energie gespart wird. Der Geräuschpegel liegt mit rund 65 Dezibel im angenehmen Bereich, so stört der Trockner weder beim Fernsehen noch beim Schlafen wirklich.

SAMSUNG DV80CGC2B0TEEG Wärmepumpentrockner

Besonders praktisch: Der Wärmepumpentrockner ist mit SmartThings kompatibel und lässt sich so bequem per App steuern. Ob Reinigungsbenachrichtigung, Wartungshinweis oder Restzeitanzeige, alles lässt sich auf dem Smartphone oder über das LED-Display direkt am Gerät im Blick behalten. Funktionen wie Knitterschutz, ein Super-Schnellprogramm in nur 35 Minuten, Trommelbeleuchtung und eine Kindersicherung runden das Gesamtpaket ab.

So günstig ist der Samsung-Trockner nirgends

Zum Abschluss blicken wir noch mal genauer auf den Preis. Klar: 900 Euro Rabatt sind auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt zudem aber auch, dass es das Samsung-Gerät bisher scheinbar noch nie günstiger als für die aktuellen 499 Euro gab! Wenn du also aktuell auf der Suche nach einem neuen Trockner bist oder dein altes Modell gegen eine energieeffizientere Variante austauschen möchtet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Das Angebot bei MediaMarkt gilt jedoch nur bis zum 07. Juli, also sei schnell! Und vergiss nicht: Für den Versand fallen noch weitere 39,90 Euro an.

