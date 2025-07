Spar-Knaller bei Aldi: Dieses Haushaltsgerät zum Mini-Preis braucht JEDER

Ob du nun Krümel auf dem Sofa entfernst, den Fußraum deines Autos säuberst oder Staub aus schwer erreichbaren Ecken holst – mit diesem flexiblen Reinigungsgerät hast du den Schmutz im Griff. Die Rede ist von einem akkubetriebenen Staubsauger, der dir das Saubermachen spürbar erleichtert. Während ähnliche Geräte auf dem Markt mit Preisen zwischen 100 und 1.000 Euro ordentlich ins Budget schlagen, bietet Aldi einen Akkusauger der Hausmarke Ambiano derzeit für unter 35 Euro an. Was das Gerät leistet und warum der Deal sich lohnen könnte, fassen wir hier kompakt für dich zusammen.

Starke Leistung, lange Laufzeit und unschlagbarer Preis: Dieser Akkusauger überzeugt

Aldi bietet derzeit einen kabellosen Staubsauger der Marke Ambiano an. Kennst du nicht? Ambiano ist Aldis Eigenmarke, unter der auch Küchenmaschinen, Kontaktgrills und viele weitere Haushaltsgeräte verkauft werden. Der größte Pluspunkt: Diese Produkte sind oft deutlich preiswerter als vergleichbare Modelle anderer Hersteller – ohne dabei an Qualität einzubüßen.

Macht auch optisch was her – so sieht der Ambiano Akkusauger aus

Der Akkusauger bei Aldi eignet sich sowohl für Böden als auch für allerlei Möbel. Schnell und einfach lässt sich das Handgerät abnehmen, sodass du mühelos Sofas, Schränke oder Autositze von Staub und Krümeln befreien kannst. Auch technisch kann sich das Gerät sehen lassen: Der Akku hält bis zu 38 Minuten durch, und wer auf eine niedrigere Stufe umschaltet, kann die Laufzeit noch verlängern. Besonders praktisch: Mit einem Gewicht von nur 2,55 Kilogramm lässt sich der Sauger problemlos in andere Räume oder Stockwerke tragen. Mit einer Saugkraft von bis zu 5,5 kPa entfernt er selbst tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen.

Top-Preis: So günstig gibt’s kaum einen Akkustaubsauger

Für den Preis von knapp 50 Euro musst du zwar auf Features wie ein Display oder eine Absaugstation verzichten, aber nicht jeder braucht diese Extras. Dafür kannst du ordentlich Geld sparen: Aktuell kostet der Akkusauger nur 34,99 Euro in Schwarz und sogar nur 29,99 Euro in Weiß, jeweils zuzüglich 5,95 Euro Versand. Zum Vergleich: Die meisten Modelle liegen preislich zwischen 100 und sogar 1.000 Euro. Ein echtes Schnäppchen also!