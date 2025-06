Wenn der Ventilator im Homeoffice oder Schlafzimmer keine Erleichterung mehr verschafft, muss ein Klimagerät her. Und bei MediaMarkt gibt es jetzt ein solches von der Eigenmarke des Elektronikhändlers zum kleinen Preis. Hiermit kühlst du Räume mit bis zu 47 m³ zuverlässig herunter. Damit ist es perfekt fürs Schlaf- oder Arbeitszimmer beziehungsweise für ein kleines Wohnzimmer geeignet. Das musst du wissen.

Klimagerät für unter 200 Euro: So sicherst du dir das Angebot

Gleich vorweg eine entscheidende Info: Das Angebot sicherst du dir im Zuge der aktuell laufenden Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion bei MediaMarkt. Den Rabatt gibt’s daher ausschließlich als registriertes Mitglied des Treueprogramms myMediaMarkt. Aber keine Sorge – die Registrierung kostet dich keinen Cent und ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Danach sicherst du dir automatisch bei vielen Artikeln den Preisvorteil durch den Mehrwertsteuerabzug.

Wie eingangs bereits erwähnt, kommt das Klimagerät von MediaMarkts Eigenmarke, die sich „ok.“ nennt. Bei einer üblichen Deckenhöhe von rund 2,5 Metern kühlt das Gerät bis zu 18 Quadratmeter große Räume zuverlässig ab. Ist der jeweilige Raum größer, hat das Klimagerät natürlich immer noch einen kühlenden Effekt, schafft es aber ggf. nicht mehr, den kompletten Raum auf die gewünschte Temperatur abzusenken. Gut zu wissen: Die Lautstärke beträgt 63 Dezibel – das entspricht in etwa dem Geräuschpegel eines normalen Gesprächs oder einem Fernseher auf Zimmerlautstärke. Es sollte also nicht allzu sehr stören.

Sparsam und vielfältig

Das Klimagerät verfügt über die Modi „Automatik“, „Kühlmodus“, „Entfeuchtungsmodus“, „Lüfter“, „Zeitschaltuhr“ und „Komfortmodus“. Die verschiedenen Programme lassen sich praktischerweise bequem per Fernbedienung einstellen. Du musst also nicht aus dem Bett oder von der Couch aufstehen, um Änderungen vorzunehmen. Entgegen der Meinung, dass Klimaanlagen übermäßig viel Strom verbrauchen, wurde dieses Gerät in die Energie-Effizienzklasse „A“ eingestuft und verbraucht nur 0,6 Kilowattstunden Energie. Allzu hoch wird deine Stromrechnung in der Regel also trotz regelmäßigem Betriebs nicht. Cool ist auch die integrierte Luftentfeuchter-Funktion. Hast du zu Hause Probleme mit zu viel Feuchtigkeit in deinen Räumen, kannst du das Gerät auch nur zur Entfeuchtung verwenden. Du bekommst also so gesehen zwei Geräte in einem.

Grundsätzlich steht zunächst ein Preis von 222 Euro auf der Angebotsseite. Wenn du jedoch als myMediaMarkt-Kunde eingeloggt bist, werden davon 35,44 Euro automatisch abgezogen. Du musst also nur noch weniger als 200 Euro für das Klimagerät zahlen, welches dir heiße Tage weitaus erträglicher machen kann.

