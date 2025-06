Dir läuft schon der Schweiß, bevor du überhaupt das Frühstück gemacht hast? Wenn die Hitze sich in deiner Wohnung breitmacht und an Schlaf kaum noch zu denken ist, wird’s Zeit für eine erfrischende Lösung. Im Onlineshop von Lidl findest du genau die richtigen Geräte, um deine vier Wände wieder angenehm kühl zu bekommen. Und das Beste: Ganz im Discounterstil zum fairen Preis.

Luftkühler oder Klimagerät? Das sind die Unterschiede

Beim Discounter Lidl gibt es zwei verschiedene Arten von Geräten, die für angenehme Temperaturen sorgen sollen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Da hätten wir einmal Luftkühler, die mit kaltem Wasser den Raum kühlen und gleichzeitig auch befeuchten. Diese Modelle sind weitaus günstiger. Allerdings könnte die Wirkung bei solchen Geräten nicht ganz so stark sein wie bei einem richtigen Klimagerät.

Dieses saugt warme Luft aus dem Raum an, kühlt sie ab und führt die Wärme über einen Abluftschlauch wieder nach außen. Das bedeutet: Im Lieferumfang befindet sich ein Schlauch, der beispielsweise durch ein geöffnetes Fenster nach außen verlegt werden muss. Dafür findest du im Paket das passende Montagezubehör. Bei Lidl gibt es aktuell einige dieser Geräte im Angebot, die wir uns jetzt mal genauer ansehen.

Coole Preise bei Lidl

Den Anfang macht ein Tischluftkühler der Marke Silvercrest. Du bekommst ihn bereits für 29,99 Euro. Er kühlt die Luft entweder nur mit Wasser oder – falls vorhanden – auch mit Eiswürfeln. Durch die Oszillationsfunktion verteilt das Gerät den kalten Luftstrom und deckt so eine größere Fläche ab. Du kannst aus drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen. Für zusätzliche Erfrischung sorgt eine Sprühnebelfunktion. Insgesamt kannst du den Luftkühler von Silvercrest bis zu sechs Stunden am Stück laufen lassen, der Wassertank hat eine Kapazität von 450 Milliliter. Dieses Gerät lässt sich easy transportieren, sodass er sich zum Beispiel auch gut im Büro auf deinem Schreibtisch macht.

Das nächste Modell, ebenfalls von Silvercrest, funktioniert ähnlich, hat aber einen Wassertank mit einer Kapazität von vier Litern und kann so bis zu 15 Stunden am Stück verwendet werden. Du kannst es als Kühlgerät oder auch nur als herkömmlichen Ventilator verwenden. Im Lieferumfang befinden sich zwei Kühlakkus, die die Leistung noch weiter steigern sollen. Du steuerst das Gerät entweder über die Sensor-Tasten auf der Oberseite oder per Fernbedienung. Dank der Transportrollen ist es leicht zu transportieren und kann beispielsweise tagsüber im Wohnzimmer und abends im Schlafzimmer eingesetzt werden. Statt 49,99 Euro zahlst du hierfür bei Lidl jetzt nur 34,99 Euro.

Mehr Power: Klimagerät mit 33 Prozent Rabatt

Wer ein richtiges Klimagerät möchte, ist mit dem Modell „Smart Cool“ von Comfee gut beraten. Normalerweise kostet es dich 269 Euro. Lidl verkauft es dir jetzt aber mit 33 Prozent für 179 Euro.

Das Klimagerät eignet sich optimal für Räume bis zu 25 m². Du hast hier die Wahl zwischen drei verschiedenen Funktionen: Abkühlen, Ventilieren oder Entfeuchten. Ein LED-Display erleichtert die Bedienung. Steuern kannst du es außerdem über die App von unterwegs aus oder auch per Sprachbefehl mit Alexa oder Google Assistant. Eine spezielle Beschichtung der Lamellen sorgt dafür, dass sich auch langfristig keine Ablagerungen festsetzen können und dir das Klimagerät noch viele Sommer lang gute Dienste leistet. Für 179 Euro ist der Preis ziemlich überschaubar. Vor allem, wenn du bedenkst, dass du dir während der Sommermonate ein großes Stück Komfort kaufst.

Noch mehr Deal-Empfehlungen? Dann komm in unsere WhatsApp-Gruppe!

Unser neuer WhatsApp-Kanal: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.