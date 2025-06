Samsung-Akkusauger zum halben Preis: Hier wartet ein echter Deal-Kracher

Saugroboter sind eigentlich eine feine Sache, aber gerade in den Ecken bleibt oft Staub liegen, Hindernisse verwirren die kleinen Helfer gern, und spätestens beim Wischen muss man doch selbst ran. Genau da kommt ein leistungsstarker Akku-Wischsauger ins Spiel. Und MediaMarkt liefert dir jetzt genau so ein Modell: den Samsung Jet 75E – aktuell mit sattem Rabatt von 53 Prozent im Angebot. Doch was taugt der Akku-Wischsauger wirklich für unter 300 Euro? Wir haben die Antwort für dich.

Starker Preis bei MediaMarkt?

MediaMarkt setzt als Vergleich die UVP von 649 Euro an – der Marktpreis liegt im Moment aber eher bei rund 328 Euro. Dennoch: Mit dem aktuellen Rabatt landest du bei nur 299 Euro für den Samsung Jet 75E (VS20B75BDR5/WD). Versandkosten? Keine. Und günstiger bekommst du das Modell aktuell nur schwer. Otto liegt mit knapp über 303 Euro (inkl. Versand) minimal darüber.

Samsung Jet 75E im Angebot: Diese Features erwarten dich

Samsung steht längst nicht mehr nur für Smartphones – der Konzern kann auch Haushaltsgeräte in richtig guter Qualität. Egal, ob Waschmaschinen, Kühlschränke oder Akkusauger: Die Designs sind schick, die Technik überzeugt. Beim Jet 75E bekommst du genau diese Qualität. Mit bis zu 200 Watt Saugleistung und einem bürstenlosen Motor, der sogar 550 Watt schafft, bringt das Gerät ordentlich Power mit. Drei verschiedene Saugstufen sorgen dafür, dass du die Leistung flexibel anpassen kannst. Der Akku ist austauschbar und soll dich mit bis zu 60 Minuten Laufzeit unterstützen.

Vor allem für Haustierbesitzer ist das im Lieferumfang enthaltene „Pet Tool“ ein echtes Highlight – Haare von Hund oder Katze verschwinden damit im Handumdrehen. Und weil der Sauger auch wischen kann, sparst du dir den zweiten Arbeitsschritt. Klar: Ein LED-Licht an der Bodendüse wäre schön gewesen, und auch ein Auto-Modus fehlt – aber dafür punktet der Samsung Jet 75E mit starker Leistung und vielseitigem Zubehör.

Lohnt sich die Investition in den Samsung-Sauger?

Was die Konkurrenz angeht, kann sich der Samsung Jet 75E übrigens auch mit anderen Top-Marken messen – und das zu einem spürbar niedrigeren Preis. Falls du dich nach dem Kauf doch umentscheidest, greift außerdem die „100 Tage Geld-zurück-Garantie“ von MediaMarkt. Perfekt also für alle, die Akkusauger spannender finden als Saugroboter. Wie lange der Deal noch gilt? Leider unklar – wenn du also zuschlagen willst, solltest du lieber nicht zu lange zögern.

Die neue Deal-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die besten Deals von uns direkt für dich: Unser Newsletter liefert dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.