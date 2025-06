Nur für kurze Zeit: O₂ halbiert den Preis von echtem Unlimited-Tarif

Ob unterwegs auf Social Media, beim Musikstreaming oder für den nächsten Serienmarathon im Zug – ein Mobilfunktarif mit unbegrenzter Datenflat macht dir das Leben einfacher. Besonders dann, wenn du große Datenmengen verbrauchst, etwa durch hochauflösende Netflix-Serien, stundenlang YouTube Shorts schauen, oder mobiles Gaming. Und falls du unterwegs beruflich produktiv sein musst, kannst du deinen Tarif sogar als Hotspot nutzen. Der O₂ Mobile Unlimited Max bietet dir dafür alles, was du brauchst – und das zu einem unschlagbaren Preis.

Unbegrenzt surfen mit 300 MBit/s: Das bekommst du hier

Der O₂ Mobile Unlimited Max ist ein vollwertiger Unlimited-Tarif ohne versteckte Begrenzungen. Du surfst mit bis zu 300 Mbit/s im stabilen 5G-Netz und lädst auch große Dateien problemlos herunter – ohne Sorgen vor einer Drosselung. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten musst du hier keine Abstriche bei der Geschwindigkeit machen.

Zusätzlich enthält der Tarif eine Allnet- und SMS-Flat für alle deutschen Netze sowie EU-Roaming – du nutzt deinen Tarif also auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise in der EU genauso wie zu Hause. Und das Beste: Du gehst keine lange Vertragsbindung ein. Der Tarif ist nämlich monatlich kündbar. Du kannst ihn also auch einfach einmal ausprobieren, ohne dich auf 24 oder gar 36 Monate festzulegen.

Nur bis 30. Juni: Unlimited-Tarif mit 50 Prozent Rabatt

O₂ senkt den monatlichen Preis des Unlimited Max Tarifs von regulär 59,99 Euro auf nur noch 29,99 Euro – das entspricht einer Ersparnis von satten 50 Prozent. Und als wäre das nicht schon gut genug, reduziert O₂ auch noch die einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro auf nur noch 9,99 Euro.

Das bedeutet: Du kannst jetzt ohne hohe Kosten und ohne langfristige Bindung einen echten Highspeed-Unlimited-Tarif ausprobieren – aber nur noch bis zum 30. Juni. Danach endet die Aktion.

