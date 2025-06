MediaMarkt verschenkt PlayStation 5?! Wir prüfen die unfassbare Aktion

Stellen wir direkt zum Anfang etwas klar: Zwar gibt es die PlayStation 5 bei der MediaMarkt-Aktion tatsächlich geschenkt – aber Geld ausgeben musst du trotzdem. Die Sony-Konsole ist nämlich Teil eines Tarif-Angebots, du schließt hierbei also einen Mobilfunkvertrag mit 2 Jahren Mindestlaufzeit ab. Doch keine Panik: Die Monatskosten sind echt gering und insgesamt zahlst du hier weniger, als die PS5 einzeln kostet.

PlayStation 5 geschenkt?! Das hat es damit auf sich

Teil des Angebots ist zum einen – wie könnte es auch anders sein – eine PlayStation 5, und zwar in der Slim Edition mit Disc-Laufwerk. Diese kostet dich zunächst einen Gerätepreis von einem Euro, plus 4,95 Euro für den Versand. In Kombination mit den 39,99 Euro Anschlussgebühr für den Tarif (auf den wir gleich genauer eingehen) ergibt dies Einmalkosten in Höhe von 45,94 Euro. Doch über den 50-Euro-Wechselbonus hast du diese direkt wieder drin. Die PS5 gibt’s also tatsächlich gratis zum Mobilfunkvertrag.

Der Tarif – übrigens im 5G-Netz von O2 – kostet dich hingegen monatlich 19,99 Euro und bietet dir 35 GB Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag und sogar Streaming absolut ausreicht. Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming kommen noch hinzu. Warum sich das Tarif-Bundle rund um die PS5 sogar lohnt, wenn du eigentlich gar keinen neuen Mobilfunkvertrag brauchst, zeigen wir dir jetzt.

Mit Tarif ist die PS5 günstiger als einzeln!

Wir rechnen vor: Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen insgesamt Kosten in Höhe von 475,34 Euro auf dich zu (50-Euro-Wechselbonus bereits abgezogen). Zum Vergleich: Die PlayStation 5 Slim mit Disc-Laufwerk kostet einzeln im Netz aktuell mindestens 499 Euro. Du kommst also beim Tarif-Bundle wirklich über 20 Euro günstiger an die Sony-Konsole.

Ein weiterer Vorteil: Durch das PS5-Bundle umgehst du hohe Einmalkosten. Du musst also nicht gleich fast 500 Euro auf einmal auf die Ladentheke legen, sondern kannst monatlich einen verhältnismäßig kleineren Betrag zahlen, die Konsole aber sofort nutzen. Und da du insgesamt sogar unter dem Einzelpreis für die PlayStation 5 liegst, lohnt sich das Ganze preislich in jedem Fall.

