Kein Preisfehler: Diesen 20-GB-Tarif sicherst du dir jetzt für unter 5 Euro pro Monat

Ich selbst nutze einen Tarif mit 20 GB Datenvolumen und komme damit problemlos über die Runden. Ob unterwegs Musik hören, durch soziale Netzwerke scrollen oder Nachrichten lesen – das alles funktioniert reibungslos, ohne dass ich mich einschränken muss. Erst wenn du regelmäßig aus Bus oder Bahn in hoher Auflösung Videos oder Serien streamst, steigt dein Datenverbrauch spürbar. Für alle anderen reicht dieses Volumen in der Regel vollkommen. Und genau solch ein Paket bekommst du bei Lebara jetzt für weniger als fünf Euro im Monat – und das sogar mit monatlicher Kündigungsoption. Ein weiteres Plus: Für deine nächste Reise ins Ausland bringt der Tarif einen besonders praktischen Bonus mit.

Das kann ein Tarif unter 5 Euro im Monat alles bieten

Bisher hast du bei Lebara 15 GB für 4,99 Euro pro Monat bekommen. Ab sofort hat der Anbieter das Datenvolumen des Hello! Flex Tarifs aber erhöht und bietet dir jetzt satte 20 GB für denselben Preis. Hier musst du nur einmalig zehn Euro Aktivierungsgebühr zahlen und kannst anschließend das Datenpaket im 5G-Netz günstig nutzen. Dazu bekommst du außerdem eine Allnet- und SMS-Flat sowie 50 Minuten, die du in 50 Ländern vertelefonieren kannst. Der Tarif bringt dich zusätzlich ins stabile 5G-Netz und du kannst ihn jeden Monat flexibel kündigen. Im Gegensatz zu vielen Alternativen auf dem Markt bindest du dich also nicht für 24 oder sogar 36 Monate binden.

Es geht aber sogar noch günstiger. Für 3,99 Euro monatlich holst du dir nämlich 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz, das für viele ebenso vollkommen ausreicht. Aber auch Vielnutzer kommen auf ihre Kosten. So gibt’s 30 GB etwa für monatlich 6,99 Euro und 50 GB für 8,99 Euro. Bist du bereit, 19,99 Euro pro Monat zu zahlen, bekommst du dafür bei Lebara sogar 120 GB und 200 GB kosten dich monatlich 24,99 Euro.

Günstige Travel-SIM gesucht? Diese Reisepakete kannst du dazubuchen

Übrigens: Für deinen Sommerurlaub kannst du bei Lebara günstige Reisepakete dazubuchen, mit denen du auch außerhalb der EU mobiles Internet und Freiminuten nutzen kannst. Je nachdem, wohin es geht, kannst du zwischen verschiedenen Ländergruppen-Paketen wählen. Außerdem hast du unterschiedliche Datenvolumen-Pakete mit Freiminuten zur Wahl. Wichtig zu wissen: Die Reisepakete lassen sich nicht einzeln buchen. Du musst zuerst einen der zuvor erwähnten Hello! Flex Tarife buchen, danach kannst du zusätzlich ein entsprechendes Reisepaket auswählen. Dadurch sicherst du dir dann aber einen flexiblen Tarif, der sich dank der Travel-SIM ebenso perfekt für deine nächste Reise eignen kann.

