Ganz ohne zwielichtige Apps, VPNs oder andere Tricksereien: HD-Fernsehen kostet jetzt ohne Witz nur noch 12 Euro im Jahr bzw. lächerliche 1 Euro pro Monat – mit über 200 HD-Sendern und weiteren Vorteilen. Wie das geht, fragst du dich? Wir zeigen es dir!

So sicherst du dir HD-Fernsehen für 1 Euro

Die Lösung ist ganz einfach, aber zeitlich streng limitiert. Denn nur noch bis zum 22. Juni läuft bei waipu.tv ein sogenannter Flash Sale, bei dem du dir das Comfort Paket – und damit HD-Fernsehen mit über 200 Sendern – tatsächlich für 1 Euro pro Monat sicherst.

Welche Sender genau in dem TV-Streaming-Paket drinstecken und wie du damit in HD fernsiehst, zeigen wir dir weiter unten im Artikel. Erst einmal noch ein paar mehr Infos zu dem Angebot. Normalerweise würde dich das Paket bei waipu.tv monatlich 7,49 Euro kosten. Du zahlst aber wirklich nur einen Euro, mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Nach dem ersten Jahr steigen die Kosten dann wieder auf den Normalpreis, zu dem Zeitpunkt kannst du aber monatlich kündigen. Heißt für dich: Du zahlst 12 Euro und schaust so ein Jahr lang Fernsehen in HD – und anschließend kannst du, wenn du keine Lust hast mehr zu bezahlen, einfach wieder kündigen.

Wichtig: Bei Interesse solltest du dich unbedingt beeilen, die Aktion läuft nämlich nur noch bis zum 22. Juni (23:59 Uhr). Danach wirst du HD-Fernsehen wohl erst einmal nicht wieder so günstig bekommen.

Über 200 HD-Sender, inklusive ProSieben, RTL und mehr

Mit waipu.tv Comfort sicherst du dir für nur einen Euro Zugang zu über 230 Sendern, mehr als 200 davon in HD. Hierzu zählen neben den Öffentlich-rechtlichen ebenfalls alle wichtigen privaten Sender, wie etwa ProSieben, Sat. 1 oder RTL und viele mehr. Im Grunde wird dir hier somit das gleiche Senderangebot zur Verfügung gestellt, wie im Kabelfernsehen oder beim herkömmlichen Satellitenanschluss – nur eben in HD!

Doch während du dich beim normalen Fernsehen mit Werbung und festen Sendezeiten zufriedengeben musst, schaust du mit waiput.tv dank der Pause- und Restart-Funktion deutlich komfortabler. Zusätzlich steht dir ein 50-stündiger Aufnahmespeicher zur Verfügung, sodass du keine deiner Lieblingsserien mehr verpassen musst. Außerdem hast du Zugriff auf 20.000 Filme und Serien in einer Mediathek – es gibt also immer etwas zu schauen.

Gestreamt wird dabei übrigens auf so ziemlich jegliche erdenkliche Art und auf zwei Geräten gleichzeitig. Ganz einfach als App auf deinem Smart-TV oder FireTV-Stick, per Google Chromecast oder AirPlay sowie auf deinem Smartphone, Tablet oder auf dem PC über den Browser. HD-Fernsehen mit waipu.tv ist echt unkompliziert – und mit einem Preis von 1 Euro pro Monat jetzt auch unfassbar günstig.

HD-Fernsehen für monatlich 1 Euro sichern (Angebot gilt nur bis 22. Juni)

Ebenfalls interessant: HD-Fernsehen + Sky-Streaming für 5,99 Euro

Wenn du zusätzlich zum HD-Fernsehen auch noch die Vorzüge von WOW, dem Streaming-Dienst von Sky, nutzen möchtest, schnürt waipu.tv über die Aktionsseite ebenfalls ein Top-Bundle. Für nur 5,99 Euro bekommst du zusätzlich zum etwas umfangreicheren Perfect Plus Paket nämlich noch WOW Filme & Serien. Wenn du mehr über dieses Angebot erfahren möchtest, klick dich mal zu diesem Artikel.

Jetzt weiterlesen Irrer Streaming-Deal: Zwei Abos zusammen für nur 5,99 Euro – inklusive Sky-Streaming!

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand. Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.