Der Streaming-Anbieter Zattoo hebt ab Juli die Preise für das TV-Paket „Smart HD“ an. Das Angebot hatte Zattoo als direkte Konkurrenz zu einem Kabel-TV-Angebot im November 2023 eingeführt. Der Preis war mit 6,49 Euro im Monat oder 74,99 Euro im Jahr ein echter Kampfpreis in einem Markt, in dem die Angebote üblicherweise 10 Euro im Monat kosteten. Doch jetzt ist damit Schluss, der Preis steigt – wenngleich nur marginal. Wir haben am Ende des Artikels aber direkt auch eine Alternative für dich, die nur einen Euro pro Monat kostet.

Preiserhöhung trifft nur Neukunden

6,99 Euro monatlich sind es für Neukunden ab dem 1. Juli. Ab 4. August stellt Zattoo dann auch den Preis für den Jahrestarif um. Er kostet dann 79,99 Euro jährlich. Wichtig dabei: Beide Preise gelten jeweils nur für Neukunden. Bestandskunden sind von der Anpassung zunächst nicht betroffen. Wer sich den bisherigen Preis noch sichern möchte, muss bis Ende Juni einen kostenlosen Testmonat starten. Dann gilt auch danach weiterhin der günstigere Tarif. Ob Bestandskunden zu einem späteren Zeitpunkt mehr zahlen müssen, ist unklar.

Die Preiserhöhung trifft einen Tarif, der in den vergangenen Monaten für viele Kabel-TV-Kunden eine willkommene Alternative darstellte. Hintergrund ist die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs: Seit dem 1. Juli 2024 dürfen Vermieter die Kosten für den Kabelanschluss nicht mehr über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Wer weiterhin Kabelfernsehen möchte, muss also selbst einen Vertrag abschließen oder sich nach Alternativen umsehen. Genau hier hatte Zattoo mit seinem günstigen Angebot angesetzt und mit mehr Sendern, HD-Qualität und Streaming-Flexibilität gegenüber klassischen Kabelanbietern wie Vodafone gepunktet.

Mit dem „Smart HD“-Paket bietet Zattoo derzeit über 220 Sender, davon über 200 in HD. Funktionen wie Timeshift oder Neustart laufender Sendungen sind inklusive, beim normalen Kabel-TV aber nicht möglich. Einschränkungen gibt es allerdings bei der Nutzung auf mehreren Geräten und beim Streaming im EU-Ausland – dafür sind teurere Pakete nötig. Du kannst also nur ein TV-Gerät zur selben Zeit versuchen.

TV-Streaming in HD gibt’s auch schon für einen Euro pro Monat!

Wenn du aufgrund der Preiserhöhung bei Zattoo jetzt eine günstige Alternative suchst, haben wir das perfekte Angebot. Denn nur für kurze Zeit kannst du dir über den TV-Streamingdienst waipu.tv tatsächlich HD-Fernsehen schon für einen Euro pro Monat sichern – zumindest ein Jahr lang. Alles, was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Artikel.

Jetzt weiterlesen Für monatlich 1 Euro: HD-Fernsehen wird endlich günstig!