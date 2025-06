Seit dieser Woche ist Red Bull TV als kostenloser Kanal über Pluto TV verfügbar. Der TV-Sender bringt vor allem Action- und Extremsportarten auf den Bildschirm, ergänzt durch Serien, Dokumentationen und Live-Übertragungen. Pluto TV macht den Empfang besonders einfach: Die Nutzung ist komplett gratis und funktioniert auf Smart-TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Tablets, Spielekonsolen sowie per Desktop-App oder Browser.

Neuer TV-Sender: Das bietet Red Bull TV zum Start

Zum Start bietet Red Bull TV bereits zahlreiche Highlights. Am 21. Juni wird der Red Bull MotoGP Rookies Cup ab 16 Uhr live aus Mugello übertragen. Am 22. Juni folgt das zweite Rennen ab 8:45 Uhr. Außerdem finden an diesem Wochenende der Go Skateboarding Day und der Red Bull Soapbox Race Day statt – beide Events stehen ebenfalls auf dem Sendeplan.

Am 28. und 29. Juni folgt der MotoGP Grand Prix der Niederlande in Assen. Red Bull TV überträgt beide Renntage live – samstags ab 10:50 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. Am 29. Juni steht zusätzlich das Finale der Red Bull Cliff Diving World Series an. Ebenfalls an diesem Tag findet das Red Bull Sattelfest in Düsseldorf statt, dessen Aufzeichnung im August ausgestrahlt wird.

Mit diesem Start liefert Red Bull TV ein starkes Programm für Sportfans. Der neue Kanal kombiniert spektakuläre Bilder mit einfachem Zugang – ohne Kosten und auf vielen Geräten empfangbar. Red Bull TV ist über Pluto TV auf nahezu allen Geräten empfangbar – ganz ohne Registrierung. Dazu zählen:

Smart-TVs (Samsung, LG u. a.)

Streaming-Sticks (z. B. Fire TV, Chromecast)

Smartphones und Tablets (iOS, Android)

Spielekonsolen

PC & Mac (Webbrowser, Desktop-App)

Das Einzige, was du sonst noch benötigst, ist ein Internetanschluss, der mindestens 10 Mbit/s liefern sollte. Was Pluto TV dir sonst noch bietet, haben wir dir bereits vor längerem in einem Ratgeber zusammengestellt.