Ab sofort bietet die Deutsche Telekom für ihr TV– und Streamingangebot Magenta TV einen kostenlosen Testzeitraum an. Interessierte können den Dienst sieben Tage lang gratis nutzen. Noch großzügiger fällt das Angebot für Telekom-Breitbandkunden aus: Sie erhalten 30 Tage Zugriff auf alle Inhalte und Funktionen – ohne Zusatzkosten. Der Testzeitraum umfasst das komplette Angebot des Tarifs MagentaTV Flex.

Telekom: Magenta TV bis zu 30 Tage kostenlos

Damit grenzt sich die Telekom mit Magenta TV klar von Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ ab. Diese haben ihre kostenlosen Probezeiträume bereits vor Jahren abgeschafft. Andere TV-Streaming-Dienste wie Zattoo oder waipu.tv bieten bis heute kostenlose Testzeiträume an. Telekom-Kunden erhalten mit dem jetzt neu eingeführten Angebot vollen Zugang zu mehr als 160 TV-Sendern in HD-Qualität sowie zur Streamingbibliothek von MagentaTV+. Auch technische Funktionen wie der Sendungsneustart, das Pausieren von Live-TV und bis zu 100 Stunden Cloud-Speicher sind inklusive. Die Nutzung ist auf bis zu drei Geräte gleichzeitig möglich.

Das Magenta TV-Probeabo ist während der ersten sieben Tage jederzeit kündbar und verursacht in diesem Zeitraum keine Folgekosten. Wird es nicht rechtzeitig gekündigt, verlängert es sich automatisch in ein reguläres Monatsabo für 10 Euro. Das wiederum bleibt dennoch monatlich kündbar. Ein Telekom-Internetanschluss ist dafür nicht nötig. Wie bei Netflix und Co. reicht ein normaler, schneller Internetzugang, egal von welchem Anbieter. Selbst DSL oder Glasfaser sind nicht notwendig, es funktioniert auch über Kabel-Internet oder sogar Starlink. Das neue Angebot ermöglicht es dir in jedem Fall, zu testen, ob Magenta TV für dich eine Alternative zu Kabelfernsehen oder Satellit ist. So kannst du beispielsweise testen, ob die Magenta TV-App auf deinem Smart-TV reibungslos funktioniert.

Bereits im Frühjahr hatte die Telekom erste Inhalte ohne Login zugänglich gemacht. Hier kannst du ausgewählte On-Demand-Inhalte ohne Anmeldung und kostenlos per Browser streamen. Nun folgt mit dem offiziellen Testzeitraum ein zweiter großer Schritt in Richtung Freemium-Modell.