2026 steht dem deutschen Streamingmarkt ein tiefgreifender Umbruch bevor. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf Millionen Sky-Kunden. Hintergrund ist das Auslaufen eines langjährigen Lizenzvertrags zwischen Sky und dem US-Unterhaltungsriesen Warner Bros. Discovery. Über Jahre hinweg liefen hochkarätige Serien wie Game of Thrones, The Last of Us oder Succession exklusiv bei Sky. Ende 2025 endet diese Zusammenarbeit.

Verliert Sky wichtige Serien in Filme?

Warner Bros. plant stattdessen, seine Inhalte künftig selbst und gebündelt anzubieten. Das soll über einen eigenen Streamingdienst geschehen, der Anfang 2026 auch in Deutschland starten soll. Der Name: HBO Max. Die Produktionen von HBO und Warner Bros., die bisher zentrale Zugpferde für Sky und seinen Streamingdienst WOW waren, dürften dann deutlich schneller – und möglicherweise exklusiv – auf der neuen Plattform verfügbar sein. Nach Medienberichten machte Matthias Heinze, der bei Warner Bros. Discovery als Senior Vice President Commercial tätig ist, kürzlich auf dem Medienkongress Media Tasting in Stuttgart erste Angaben zu den Plänen für den deutschen Markt.

Für Sky bedeutet das: ein Verlust der sogenannten „Kronjuwelen“ des Programms. Das Unternehmen, das ab 2026 vollständig zur RTL Group gehören soll, steht damit vor gleich zwei Herausforderungen: dem Wegfall populärer Inhalte und einer grundlegenden Neuausrichtung unter dem RTL-Dach. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich Sky künftig stärker auf Sport konzentrieren könnte – ein Bereich, in dem der Anbieter ohnehin traditionell stark aufgestellt ist.

Sky steht vor großen Veränderungen

Hast du Sky bisher wegen der hochwertigen Serien- und Filmauswahl abonniert, könntest du ab 2026 mit veränderten Prioritäten und deutlich weniger exklusiven Inhalten konfrontiert sein. Zwar könnten einzelne Formate zeitverzögert weiterhin über Sky oder WOW erscheinen, doch wer die neuesten Staffeln und Blockbuster zeitnah sehen will, wird sich wohl auf ein weiteres Abo einstellen müssen.

Klar ist: Der Start von HBO Max verändert nicht nur das Angebot von Sky, sondern könnte auch die Rangfolge der Anbieter in Deutschland kräftig durcheinanderwirbeln. Dass der Anspruch von HBO Max ist, künftig zu den Top 3 der Streaming-Dienste in Deutschland zu gehören, macht auch deutlich, wie attraktiv und preisaggressiv HBO Max an den Start gehen muss. Ein Kostenlos-Angebot soll es aber nicht geben. Zu den sonstigen Preisen ist noch nichts bekannt.