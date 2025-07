In zwölf Minuten aufgeladen: Diese E-Autos musst du kennen

Der chinesische Hersteller Xpeng, mit dem wir kürzlich mit zwei E-Autos auf einem Roadtrip in Richtung Nordkap unterwegs waren, öffnet die Bestellbücher für die überarbeiteten SUV-Modelle Xpeng G6 (2025) und Xpeng G9 (2025). Beide sind wahlweise mit Heck- oder auch Allradantrieb zu haben und basieren als Besonderheit auf einer neuen 800‑Volt-Architektur, die noch schnelleres Wiederaufladen verspricht.

Neue Xpeng-SUVs laden besonders flott auf

Konkret heißt das: Beide Modelle sind nun serienmäßig mit einer nach Herstellerangaben weltweit ersten 5C‑LFP-Hochvoltbatterie ausgestattet, die ohne Kobalt, Mangan und Nickel auskommt. Diese nachhaltige Chemie ermöglicht unter optimalen Bedingungen ultraschnelles Laden von 10 auf 80 Prozent innerhalb von nur zwölf Minuten – mit bis zu 451 kW beim G6 und beeindruckenden 525 kW beim G9. Hierzulande die volle Ladeleistung abzurufen, scheitert in aller Regel aber noch an der nicht verfügbaren Ladeinfrastruktur. Denn oft liegt das Maximum der abrufbaren Ladeleistung an Schnellladesäulen bei 350 bis 400 kW.

Optisch präsentieren sich der neue G6 als SUV-Coupé und das Xpeng-Flaggschiff G9 mit frischer Linienführung und einer neuen Black Edition, die Felgen, Zierleisten, Logos und Schrift in Midnight Black hervorhebt. Der G6 bekommt eine breite „Starlight Wing„-LED-Leiste und die neue Metallic-Lackierung „Stellar Purple“. Im Interieur wurde der G6 zu 60 Prozent neu gestaltet, mit hochwertiger Materialwahl und aktualisiertem Fahrer‑Display, Apple CarPlay und Android Auto. Der G9 das Jahrgangs 2025 bietet ein großflächiges, wärmeisolierendes Panoramaglasdach und optionale Zehn-Punkt-Massage auf allen Sitzen. In beiden Autos ist eine umfangreiche Serienausstattung inklusive XPILOT‑Assistenzsystemen, elektrisch öffnende Heckklappe, Wärmepumpe und Zwei‑Zonen-Klimaautomatik mit Luftreinigung vorhanden. Eine Anhängerkupplung kostet extra.

Kommen im vierten Quartal 2025 nach Deutschland: der neue Xpeng G6 (links) und der Xpeng G9.

Was kosten die neuen SUV-Modelle aus China?

Die Auslieferung der neuen Modelle ist für das 4. Quartal 2025 angekündigt. Kaufen kannst du sie ab 47.600 Euro (G6), respektive ab 59.600 Euro (G9). Das Basismodell des G6 mit Heckantrieb, für das es noch keinen Preis gibt, könnte bei knapp 45.000 Euro starten. Die Reichweite des neuen G6 liegt nach WLTP-Norm je nach Modell zwischen 535 und 510 Kilometern. Beim neuen G9 sind es zwischen 585 und 502 Kilometer.

Aktuelle Leasingangebote für die Vorgängermodelle bleiben im Programm. Wer nicht auf die neuen Modelle warten möchte, erhält den G6 im Privatleasing ab 399 Euro brutto pro Monat (48 Monate Laufzeit, 1.885 Euro Anzahlung). Gewerbekunden zahlen 349 € netto ohne Anzahlung. Der G9 ist für Privatkunden ab 529 Euro brutto monatlich zu haben (Anzahlung 3.150 Euro). Gewerberaten starten bei 489 Euro netto ohne Anzahlung; ebenfalls 48 Monate Laufzeit bei maximal 10.000 Kilometern pro Jahr.

Besonders für die Langstrecke interessant

Mit den überarbeiteten Antriebs- und Ladeleistungen positioniert sich Xpeng noch deutlicher als zuvor im High‑Performance‑Segment. Das ist ein echtes Statement unter anderem gegenüber Volkswagen und Tesla. Und weil in beiden Autos auf den fünf Sitzen auch der Komfort stimmt, sind die Fahrzeuge besonders für Menschen interessant, die viel auf der Langstrecke unterwegs sind. Denn dank 2,89 Metern Radstand ist in beiden E-Autos auch auf den hinteren Plätzen viel Platz vorhanden.