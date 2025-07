Mercedes: Dieses E-Auto straft Skeptiker Lügen

Wenige Monate nach der großen Präsentation des CLA in der Coupé-Ausführung erweitert Mercedes-Benz das Angebot seines neuen Hoffnungsträgers am E-Auto-Markt um ein weiteres Modell: den vollelektrischen CLA Shooting Brake. Er verbindet sportliches Design mit hoher Alltagstauglichkeit – und ist der erste E-Kombi von Mercedes-Benz.

Mercedes CLA Shooting Brake: E-Mobilität mit Reichweite & Stil

Zwei Varianten stehen zum Marktstart im März 2026 zur Wahl. Der neue CLA Shooting Brake 250+ bietet bis zu 761 Kilometer Reichweite (WLTP) und lässt sich in nur zehn Minuten für weitere 310 Kilometer aufladen. Das leistungsfähigere Modell CLA 350 4MATIC schafft maximal 730 Kilometer. Was davon am Ende auf der Autobahn-Langstrecke übrig bleibt – dort sind bis zu 210 km/h möglich –, werden Tests zeigen müssen.

CLA 250+: 200 kW Leistung, 0–100 km/h in 6,8 Sekunden

CLA 350 4MATIC: 260 kW mit Allradantrieb, Sprint in 5,0 Sekunden

Beide nutzen eine neue 800-Volt-Architektur und eine 85-kWh-Batterie, die schnelles DC-Laden mit bis zu 320 kW ermöglicht. Ebenfalls erfreulich: An einer AC-Ladesäule oder an der heimischen Wallbox sind per Wechselstrom bis zu 22 kW möglich.

Kombi mit abfallendem Dach: der Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Praktisch wie ein Kombi, elegant wie ein Coupé

Mit seinem flachen, nach hinten abfallenden Dach und der großen Heckklappe kombiniert der CLA Shooting Brake elegantes Design mit hoher Funktionalität. Der Kofferraum fasst bis zu 1.290 Liter, zusätzlich gibt es unter der Motorhaube einen Frunk mit 101 Litern. Serienmäßig sind eine Dachreling und eine elektrische Heckklappe verbaut. Die gebremste Anhängelast beträgt bis zu 1.800 Kilogramm, was ihn auch für Urlaubsreisen oder Sportequipment zum perfekten Begleiter macht.

Hightech und Komfort im Innenraum

Das Interieur überzeugt mit mehr Platz als je zuvor: mehr Kopffreiheit, mehr Beinraum, in Summe mehr Laderaum – und das bei nur leicht gewachsenen Außenmaßen: der CLA Shooting Brake ist rund 4,72 Meter lang, der Verbrenner-Vorgänger kam auf knapp 4,69 Meter. Herzstück ist der optionale MBUX Superscreen mit bis zu drei Bildschirmen. Highlight: Echtzeit-Grafiken powered by Unity Game Engine und Zugang zu Apps wie Disney+ und Boosteroid-Gaming. Neu ist auch der MBUX Virtual Assistant mit KI von Microsoft & Google – für besonders natürliche Dialoge und smarte Unterstützung im Alltag.

Panorama mit Sternenhimmel

Das optional schaltbare Panoramaglasdach bietet auf Knopfdruck mehr Licht oder Sichtschutz – und bei Dunkelheit ein beleuchtetes Sternenhimmel-Design mit 158 integrierten Sternen. Ein visuelles Highlight für Fahrgäste. Die sollen sich übrigens auch auf viel Platz freuen dürfen. Bei einem Radstand von 2,79 Metern sicherlich kein Versprechen, das Mercedes nicht halten können wird.

Dachhimmel mit Sternen im Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Die Google-Maps-basierte Navigation plant intelligente E-Routen mit optimierten Ladepausen und Batterie-Vorkonditionierung. Dank Over-the-Air-Updates bleibt der CLA Shooting Brake auch Jahre nach dem Kauf auf dem neuesten Stand. Gut: Am Lenkrad sind Touch-Tasten griffigeren mechanischen Knöpfen gewichen.

Modern und sportlich: das Cockpit im Mercedes CLA Shooting-Brake.

Auch als Hybrid erhältlich

Neben den vollelektrischen Varianten bringt Mercedes-Benz Mitte 2026 auch Modelle mit 48-Volt-Hybrid-Technologie auf den Markt – für maximale Flexibilität je nach Mobilitätsbedarf. Preise werden erst verraten, wenn der Mercedes CLA Shooting Brake bestellbar ist. Vielleicht ist das schon gegen Ende 2025 möglich. Gemunkelt wird, dass es bei rund 57.000 Euro für das E-Auto mit Heckantrieb und etwa 62.000 Euro für das Allradmodell losgehen könnte.

Übrigens: Im Jahr 2022 gab es Gerüchte, wonach Mercedes seine Kombis für mehr SUV-Modelle opfern könnte. Mit dem CLA Shooting Brake demonstriert der Hersteller aus Stuttgart nun das Gegenteil. Wohl auch wegen des Erfolgs der Konkurrenz. Denn Volkswagen feiert mit dem VW ID.7 in der Tourer-Ausführung momentan beeindruckende Erfolge.

