RTL kauft Sky Deutschland: Was der Deal für dich bedeutet

Den Zusammenschluss haben sowohl RTL als auch Sky im Rahmen von Pressemitteilungen bestätigt. Damit entsteht ein neuer Streaming– und TV-Riese mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten. Das neue Unternehmen rückt damit in die Reichweite von Netflix und Prime Video – zumindest im deutschsprachigen Raum. Die Kombination aus RTL+, Sky Q und dem Streamingdienst WOW bringt vielfältige Inhalte zusammen: Shows, Nachrichten, Serien, Filme – und vor allem Live-Sport wie Bundesliga, Formel 1 oder Premier League.

Sky und RTL gehen zusammen: Änderungen ab 2026

Für Kunden bedeutet der Deal aber zunächst: Alles bleibt beim Alten. Denn ein Zusammenschluss in dieser Größenordnung bedeutet, dass die zuständigen Kartellbehörden zustimmen müssen. Es sind die „Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden“, die nun tagen müssen, wie die Sender mitteilten. RTL und Sky agieren bis zur Freigabe durch die Kartellbehörden weiter eigenständig. Diese wird frühestens 2026 erwartet. Langfristig aber dürften sich die Angebote stärker verzahnen. Sowohl technisch als auch inhaltlich und möglicherweise auch preislich sind langfristig Anpassungen denkbar. Eine gemeinsame Plattform, Kombi-Abos oder gebündelte Inhalte sind sehr wahrscheinlich. In der Vergangenheit haben RTL und Sky im Bereich Sport schon öfter zusammengearbeitet. RTL arbeitet auf der anderen Seite mit der Telekom zusammen, was künftig auch interessante Perspektiven ermöglicht.

Auch inhaltlich soll das Angebot breiter und attraktiver werden, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Beide Sendergruppen investieren zusammen jährlich rund 2,5 Milliarden Euro in Inhalte. Ziel sei ein einheitliches Angebot „von Free bis Premium, von linearem TV bis Streaming“, wie RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erklärt. Wer bislang nur RTL+ oder Sky/WOW nutzte, könnte künftig deutlich mehr Auswahl erhalten. Das dürfte aber kaum zum gleichen Preis wie heute geschehen.

Noch offen ist, was mit bestehenden Sky-Hardwarelösungen wie dem Sky-Q-Receiver oder den linearen Pay-TV-Paketen passiert. Ebenso stellt sich die Frage, wie langfristig die Marke Sky in Deutschland fortgeführt wird – auch wenn RTL die Namensrechte im Rahmen des Deals übernimmt. Klar ist: Die TV- und Streaminglandschaft in Deutschland wird sich durch diesen Deal spürbar verändern.