Wenn es darum geht, welchen Anbieter man Freunden oder Familie guten Gewissens weiterempfiehlt, vertrauen viele Menschen auf ihre eigenen Erfahrungen. Eine neue Studie der Ratingagentur ServiceValue in Kooperation mit Focus Money zeigt nun, welche Telekommunikationsanbieter tatsächlich von ihren Kundinnen und Kunden empfohlen werden – und welche nicht. Im Rahmen der groß angelegten Untersuchung „Von Kunden empfohlen“ haben die Macher über 553.000 Kundenurteile ausgewertet. Die Befragten gaben an, ob sie in den vergangenen 24 Monaten ihren Anbieter im persönlichen Umfeld weiterempfohlen haben – und wie oft. Die tatsächliche Handlung der Empfehlung stand dabei im Fokus, nicht nur die bloße Absicht. Aus den Antworten wurde ein Empfehlungsscore berechnet, bei dem bereits ein Wert von 20 als stark gilt.

Vodafone auf Platz 1 – vor der Telekom

Im Bereich Telekommunikation liegt der durchschnittliche Empfehlungsscore aktuell bei 32,2. Ganz vorn landet Vodafone mit einem überdurchschnittlichen Wert von 34,6 Punkten – und sichert sich damit das Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“. Knapp dahinter folgen 1&1 (33,8 Punkte) und O2 (32,6 Punkte). Beide Unternehmen erreichen ebenfalls eine „Hohe Weiterempfehlung“. Auch Deutsche Glasfaser schneidet mit 30,2 Punkten ordentlich ab. Überraschend: Die Deutsche Telekom landet mit einem Empfehlungsscore von 29,9 Punkten lediglich auf Platz 5 – unter dem Branchendurchschnitt. Aber immer noch mit einem starken Wert.

O2 erhöht den Druck! Das erwartet dich bald im O2 Shop

Die Methodik der Untersuchung hebt sich von herkömmlichen Net-Promoter-Score-Modellen (NPS) ab, da sie nicht nach der allgemeinen Weiterempfehlungsbereitschaft fragt. Stattdessen geht es um real vollzogene Empfehlungen im sozialen Umfeld. Diese haben die Studienautoren je nach Häufigkeit gewichtet, was dem Ergebnis mehr Aussagekraft verleiht.

Neben den klassischen Netzbetreibern finden sich auch Unternehmen aus angrenzenden Bereichen im Ranking. So erzielt etwa web.de bei den E-Mail-Anbietern mit 33,5 Punkten einen Spitzenwert, während der Webhosting-Anbieter STRATO in seiner Branche ebenfalls das Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ erhält. Im Bereich der Premium-TV-Anbieter landete waipu.tv auf Platz 1, Vodafone erreichte mit Giga TV Platz 4 und der Kabelanbieter Pyur den fünften Platz. Die Telekom kam hier mit Magenta TV auf Platz 2.