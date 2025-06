Tagesgeld: Direktbank startet 3-Prozent-Kracher

Schon seit einigen Tagen bietet die Online-Tochter der Commerzbank, die comdirect, ein neues Top-Angebot für Sparer: 2,75 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld. Und das garantiert für satte sechs Monate. Doch es geht noch mehr. Wer bei der comdirect als Neukunde auch ein Girokonto aktiviert, darf sich ein halbes Jahr lang über sogar 3 Prozent Zinsen p.a. freuen.

comdirect: Drei Girokonto-Modelle verfügbar

Im Kern bietet die comdirect momentan drei Girokonto-Modelle an, die auf Wunsch auch als Gemeinschaftskonto nutzbar sind. Das Girokonto Aktiv ist, der Name ist Programm, bei aktiver Nutzung kostenlos. Der Aktiv-Status ist dann gegeben, wenn monatlich mindestens 700 Euro auf dem Konto eingehen oder drei Zahlungen im Monat mit Apple Pay oder Google Pay erfolgen. Alternativ kannst du das Aktiv-Konto auch mit einem Wertpapier-Konto kombinieren und monatlich einen Trade oder einen Sparplan ausführen. Auch dann fällt keine Grundgebühr an.

Erfüllst du keine dieser Bedingungen, kostet das Standard-Konto hingegen 4,90 Euro pro Monat. Eine Visa-Debitkarte ist bei den Girokonten der comdirect immer inklusive. Wünschst du dir auch eine klassische Visa-Kreditkarte, musst du monatlich 2,90 Euro bezahlen (Girokonto Extra). Weitere Zusatzleistungen sind beim Girokonto Plus inklusive – für 9,90 Euro pro Monat. Das Tagesgeldkonto mit 3 Prozent Zinsen für sechs Monate bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro wird bei Eröffnung eines Girokontos automatisch mit aktiviert. Und gegenwärtig darfst du dich sogar noch über 75 Euro Startprämie freuen.

Festgeld statt Tagesgeld

Du wünschst dir für einen längeren Zeitraum als sechs Monate eine fest einplanbare Rendite auf deine Ersparnisse? Dann kann ein Festgeld-Konto die passende Lösung für dich sein. Aktuell winken bei den besten Angeboten abhängig von der Laufzeit zum Beispiel bis zu 2,8 Prozent Zinsen pro Jahr bei zwölf Monaten Laufzeit. Bei zwei Jahren Laufzeit sind bis zu 2,68 Prozent Zinsen p.a. möglich. Anders als beim Tagesgeld sind deine Ersparnisse aber in der Regel während der Festgeld-Laufzeit nicht für dich verfügbar. Deswegen solltest du auf keinen Fall all dein verfügbares Geld auf einem Festgeld-Konto parken. Alle Details findest du in unserem umfangreichen Festgeld-Ratgeber.

