Tagesgeld: Große Direktbank übertrumpft DKB und ING

Kunden von ING und DKB können von solch hohen Zinsen aufs Tagesgeld aktuell nur träumen: Die comdirect, Online-Tochter der bekannten Commerzbank mit rund 2,5 Millionen Kunden, hat eine neue Sonderaktion gestartet, die so manchen Sparer glücklich machen dürfte. Denn ab sofort winkt einer der höchsten Zinssätze aufs Tagesgeld, den du mit Wohnsitz in Deutschland bei einem Finanzinstitut nutzen kannst.

Comdirect: Jetzt 2,75 Prozent Zinsen sichern

Wer als Neukunde ein kostenloses Tagesgeldkonto bei der comdirect eröffnet, darf sich darauf sechs Monate lang über eine Verzinsung in Höhe von 2,75 Prozent p.a. freuen. In Zeiten, in denen der Einlagenzins durch die Europäische Zentralbank (EZB) jüngst auf 2 Prozent gefallen ist, ein echtes Kracher-Angebot. Den Aktionszins gibt es für Guthaben bis 1.000.000 Euro und du kannst bei Bedarf – anders als bei einem Festgeldkonto – jederzeit über dein Geld verfügen, wenn du es kurzfristig benötigen solltest. Ab dem siebten Monat sinkt die Verzinsung auf – Stand heute – 0,75 Prozent pro Jahr.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Für deine finanzielle Sicherheit wichtig: Gelistet sind nur Angebote, denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zugrunde liegt.

Tagesgeld- + Girokonto = 3 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Übrigens: Sogar 3 Prozent Zinsen p.a. sind bei der comdirect für sechs Monate möglich, wenn du dich nicht nur für ein neues Tagesgeldkonto bei der Direktbank entscheidest, sondern auch für ein neues Girokonto. Dann winken sogar zusätzlich 75 Euro Prämie. Und bei aktiver Nutzung fallen für das Girokonto auch keine monatlichen Grundkosten an. Ebenso ist eine kostenlose Debitkarte von Visa inklusive. Und wenn du dir länger als sechs Monate eine attraktive Verzinsung auf deine Ersparnisse sichern möchtest, schau doch mal in unserem Festgeld-Ratgeber vorbei.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: IKEA-Bank zündet überraschend neuen Zinskracher