Tagesgeld: IKEA-Bank zündet überraschend neuen Zinskracher

Sparer aufgepasst: Es bietet sich mal wieder eine attraktive Gelegenheit, ein beachtenswertes Zinsangebot zu nutzen. Die Ikano Bank, wie IKEA einst von Ingvar Kamprad gegründet und in Deutschland seit 1996 aktiv, startet nämlich mit einer Tagesgeld-Neukundenaktion durch. Ab sofort winken beim sogenannten Fleks Horten Tagesgeld 2,76 Prozent Zinsen pro Jahr – garantiert bis zum 15. August 2025.

Tagesgeld: Jetzt 2,76 Prozent Zinsen bei der Ikano Bank sichern

Das kostenlose Tagesgeldkonto der Ikano Bank lässt sich in wenigen Minuten beantragen und gilt schon ab dem ersten Euro. Es gibt keinen Mindestanlagebetrag und es ist jederzeit möglich, über den vollen Anlagebetrag zu verfügen. Die Guthabenverzinsung gibt es bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro. Alle Ersparnisse unterliegen der schwedischen Einlagensicherung. Durchaus eine gute Nachricht, denn Ratingagenturen wie Moody’s, S&P und Fitch bescheinigen Schweden eine sehr gute Bonität. Die auflaufenden Zinsen werden bei der Ikano Bank einmal pro Jahr am Jahresende oder bei Auflösung des Kontos gutgeschrieben.

Ein Blick auf unsere große Zinstabelle im Tagesgeld-Vergleich zeigt, dass sich die Ikano Bank mit der neuen Offerte einen Platz in den Top 5 der aktuell am besten verzinsten Tagesgeld-Angebote sichert. Und auch ab Mitte August bleibt das Tagesgeld fair verzinst: nach aktuellem Stand der Dinge mit 1,96 Prozent pro Jahr. Noch etwas attraktiver könnte für dich aber auch das aktuelle Neukundenangebot der Bank of Scotland sein, wo bis zu 3,50 Prozent Zinsen auf dich warten – aber nur für zwei Monate.

Festgeld als Alternative

Alternativ kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Anders als beim Tagesgeld legst du dein Geld beim Festgeld aber für einen von dir frei wählbaren Zeitraum fest an und kannst in aller Regel während dieser Zeit nicht über deine Ersparnisse verfügen. Dafür erhältst du während der von dir gewählten Laufzeit aber auch einen Garantiezins, der sich nicht ändert. Aktuell sind bis zu 3 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.