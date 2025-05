Bitter: Tesla erlebt neuen Mega-Absturz

Tesla kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem zuletzt Gerüchte die Runde machten, es werde ein neuer Konzern-CEO gesucht, der den bei vielen Menschen wegen provokativen Gesten und Äußerungen in Ungnade gefallenen Elon Musk ablöst, sorgen jetzt abermals eingebrochene Absatzzahlen in Europa für Aufsehen. Auf wichtigen europäischen Märkten musste der US-Hersteller von E-Autos fast schon erdrutschartig rückläufige Verkaufszahlen verkraften. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Tesla verkauft in vielen EU-Ländern weniger E-Autos

So sind die Zulassungen im April 2025 beispielsweise in Schweden um fast 81 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückgegangen. In dem skandinavischen Land wurden so wenige Tesla-Modelle verkauft, wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. In den Niederlanden sanken die Verkäufe um fast 74 Prozent, in Portugal um 33 Prozent. Auch in anderen Ländern sieht es nicht besser aus. In Dänemark gingen die Tesla-Verkäufe nämlich um mehr als 67 Prozent zurück, in Frankreich um rund 59 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es für Tesla aber auch: In Norwegen und Italien stiegen die Zulassungen um knapp 12 respektive rund 29 Prozent an. Allerdings auf einem recht überschaubaren Niveau. Denn in Norwegen wurden nur 976 neue Tesla-Modelle zugelassen, in Italien gar nur 446. Aktuelle Zahlen für den deutschen Markt werden im Laufe der kommenden Tage erwartet. Auch hier hatte der Hersteller in den vergangenen Monaten schwer zu kämpfen.

Autokäufer greifen lieber zu anderen Modellen

Wie schwer das Geschäft für Tesla in Europa inzwischen geworden ist, zeigen auch neue Zahlen mit Blick auf den hiesigen Gesamtmarkt. Während die Zahl der verkauften E-Autos auf dem europäischen Kontinent im April um 28 Prozent zunahm, gingen die Verkäufe bei Tesla in Summe um mehr als 37 Prozent zurück. Verstärkt greifen Europäer stattdessen unter anderem zu Elektroautos chinesischer Hersteller. Aber auch andere etablierte Marken wie Volkswagen werden wieder beliebter. Ob auch das neue Tesla Model Y zu einem Erfolg werden kann, müssen die kommenden Monate zeigen. Hier laufen die Auslieferungen in den kommenden Wochen erst an.