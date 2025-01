Tesla-Kracher: Neues E-Auto aus Deutschland

Im Jahr 2019 vorgestellt und seit 2020 produziert, ist das Tesla Model Y eines der beliebtesten E-Autos der Gegenwart. In Deutschland hat es seit 2022 auf Jahresbasis durchgehend die meisten Neuzulassungen auf sich verbuchen können. Zuletzt ist der Glanz aber etwas verblasst. Mit knapp 30.000 Neuzulassungen kam das Model Y im vergangenen Jahr nur noch knapp auf den ersten Platz. Der Skoda Enyaq (Test) und der in den vergangenen Monaten sehr beliebte Volkswagen ID.7 (Test) sind Teslas Kassenschlager dicht auf den Fersen. Doch Tesla steuert jetzt gegen, um die Nachfrage wieder anzukurbeln.

Tesla Model Y (2025): Produktionsstart auch in Deutschland

In China hat kürzlich nämlich eine Neuauflage des Model Y das Licht der Welt erblickt. Nur für den asiatischen Markt wird das überarbeitete E-Auto aber natürlich nicht produziert. Auch in Europa soll das Tesla Model Y (2025) zeitnah für Aufsehen und für wieder besser gefüllte Auftragsbücher sorgen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird das neue Model Y ab Dienstag auch in Teslas Gigafactory in Grünheide bei Berlin produziert.

Bald auch in Deutschland erhältlich: das Tesla Model Y (2025).

Wie das Handelsblatt berichtet, wurden die Mitarbeiter in Grünheide über den kurz bevorstehenden Produktionsstart erst am Montag informiert. Demnach bezeichnete Werksleiter André Thierig das intern unter dem Codenamen „Juniper“ laufende E-Auto in einer Team-Besprechung als „unser neues Baby“. Testkarosserien des knapp 2 Tonnen schweren Facelift-Modells sollen schon vor Wochen in Grünheide produziert worden sein. Unklar bleibt aber noch, wann es in Europa möglich sein wird, das neue Model Y zu bestellen. In China und auf anderen asiatischen Märkten ist das schon möglich.

Optische Veränderungen sind unübersehbar

Vor allem optisch sind einige Optimierungen beim Tesla Model Y (2025) unübersehbar. Sowohl an der Front als auch am Heck ist das Elektroauto jetzt mit einer durchgehenden LED-Lichtleiste ausgestattet, die sich über die gesamte Breite des Autos erstreckt. Zudem fallen die Scheinwerfer jetzt deutlich schmaler aus, was stark an den Xpeng P7 erinnert. Tesla verspricht zudem ein neues Fahrwerk, hält sich mit technischen Details für den europäischen Markt ansonsten aber noch zurück. In China ist das Modell mit Heckantrieb mit einer Ladeleistung von bis zu 170 kW versehen, mit Allradantrieb sind bis zu 250 kW abrufbar.

Das aktuelle Tesla Model Y steht im Privatleasing in Deutschland ab 349 Euro pro Monat zur Verfügung. Wer das Auto mit fünf Sitzplätzen nicht monatlich bezahlen, sondern komplett kaufen möchte, muss hierzulande mindestens 48.990 Euro investieren. Ob Tesla auch beim Model Y (2025) einen Einstieg für unter 50.000 Euro ermöglicht, bleibt abzuwarten.