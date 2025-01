Tesla hat schwerwiegendes Parkproblem – mit Folgen

Seit September ist es für Fahrer eines Autos von Tesla möglich, ihr Fahrzeug über das Smartphone zu sich zu rufen. Doch das fahrerlose Autofahren über die sogenannte Actually Smart Summon-Funktion funktioniert offenbar oft nicht so, wie sie eigentlich soll. Die Folge waren bereits einige Unfälle, bei denen die Tesla-Fahrzeuge Pfosten oder andere parkende Autos rammten. Die US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit NHTSA hat deswegen jetzt Untersuchungen angekündigt.

Tesla Actually Smart Summon wird überprüft

In einem ersten Schritt will die NHTSA die Höchstgeschwindigkeit des Tesla-Systems unter die Lupe nehmen. Auch die Zuverlässigkeit für die Nutzung der Ruffunktion auf öffentlichen Straßen steht im Fokus der Untersuchungen. Ferner hat sich die Behörde zum Ziel gesetzt, die Sichtlinienanforderungen genauer zu bewerten. Betroffen sind dem Vernehmen nach 2,58 Millionen Fahrzeuge der Tesla-Modelle 3, S, X und Y, auf denen Actually Smart Summon bereits aktiviert ist.

Die NHTSA begründet ihre Untersuchungen zu dem autonomen Feature mit dem Verweis auf mehrere gemeldete Unfälle, „bei denen der Benutzer zu wenig Reaktionszeit hatte, um einen Unfall zu vermeiden, entweder aufgrund der verfügbaren Sichtlinie oder weil er die Taste der Telefon-App losließ, wodurch die Bewegung des Fahrzeugs gestoppt wurde.“ Für die Funktion werden bei Tesla ausschließlich die in einem Fahrzeug verbauten Kameras verwendet, um die Umgebung zu erfassen.

System erst seit Herbst 2024 erhältlich

Actually Smart Summon wurde im Herbst 2024 für US-Kunden eingeführt und hat auch schon erste internationale Märkte erreicht. Primär ist die Funktion dafür gedacht, Autos autonom zum Beispiel aus Garagen oder aus engen Parklücken zu navigieren. Sie lässt sich aber auch verwenden, um einen entsprechend ausgerüsteten Tesla aus der Ferne selbständig zu einem wartenden Nutzer fahren zu lassen. Jetzt wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems behördlich überprüft. Auch, weil Tesla bereits registrierte Vorfälle offenbar nicht wie für den autonomen Fahrbetrieb vorgeschrieben an die Behörden meldete.