Turbo-Laden für E-Autos kommt nach Deutschland

Wer in Deutschland mit dem E-Auto eine Schnellladesäule ansteuert, kann in der Regel mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW, teilweise auch mit bis zu 300 kW rechnen. Nur in seltenen Fällen steht an der Ladesäule mehr Leistung zur Verfügung. Das soll sich aber ändern. Denn IONITY hat jetzt angekündigt, in Zukunft auch das Ladesystem HYC 1000 von Alpitronic einsetzen zu wollen. Das Besondere: Dieses System lässt Aufladungen mit Megawatt-Geschwindigkeit zu.

IONITY bringt schnellere Ladesäulen nach Deutschland

Die innovativen Megawatt-Ladesysteme verteilen den Strom über ein zentrales Power Cabinet auf bis zu vier Säulen mit je zwei Ladepunkten. Dies ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu acht Elektrofahrzeugen mit dynamischer Leistungsverteilung auf die einzelnen Ladepunkte – oder das Laden eines einzelnen Fahrzeugs mit bis zu 600 kW. Kompatible Fahrzeuge, das können übrigens auch Busse und Lkw sein, können so in weniger als acht Minuten eine Reichweite von bis zu 300 km aufladen. Trotz höherer Ladeleistung zeichnet sich das neue Alpitronic-System durch eine vergleichsweise schmale Bauweise aus, die weniger Platz im öffentlichen Raum einnimmt als ältere Systeme.

IONITY plant, die neuen Schnellladesäulen ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 flächendeckend in seinem Netzwerk einzuführen. Eine umfassende Validierung soll bereits ab Mai auf dem IONITY-Testgelände in der Nähe von München erfolgen. Ziel ist es, eine der schnellsten und fortschrittlichsten Ladetechnologien am Markt schnellstmöglich den eigenen Kunden bereitstellen zu können. Wo und wie, hängt aber auch von den örtlichen Stromnetzen ab. Denn auch die müssen fit sein für das neue Turbo-Laden.

Neuer Tarif ohne Grundgebühr nutzbar

Von IONITY sind bereits mehr als 700 Ladeparks mit in Summe mehr als 4.800 Schnellladepunkten nutzbar. Sie verteilen sich auf 24 europäische Länder. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist ein Joint Venture von BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz und Volkswagen inklusive Audi und Porsche. Auch die BlackRocks Climate Infrastruktur Plattform ist als Investor an IONITY beteiligt. Erst vor wenigen Wochen hatte IONITY einen neuen Tarif für schnelles Laden in Deutschland eingeführt – ohne Grundgebühr.