Die Bedingungen, die Fahrgäste erfüllen müssen, um in eine der 15 BahnLounges in ganz Deutschland zu gelangen, hat die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Inzwischen darf beispielsweise eine Begleitperson nur noch mitgebracht werden, wenn auch sie einen gültigen Fahrschein hat. Gemeinsam mit einem Zum-Zug-Bringer oder Abholer in die Lounge zu gehen, ist nicht mehr möglich. Ohnehin ist der Zutritt nur mit einem BahnBonus-Status ab Gold (samt gültiger Fahrkarte) oder aber einem 1.-Klasse-Ticket erlaubt.

Bahn schließt BahnLounge in Bremen und Essen

Künftig werden sich Reisende aber zumindest in zwei Städten einen anderen Aufenthaltsort suchen müssen. Denn die Bahn plant, ihre BahnLounges dort zu schließen. Betroffen davon sind Essen und Bremen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigte uns einen entsprechenden Bericht der Internetseite movinc.de.

Die Lounges seien „als Premiumprodukt […] ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber unseren Wettbewerbern.“ Jährlich würden mehr als vier Millionen Reisende das kostenlose Angebot in Anspruch nehmen, so die Bahn. Man habe in den vergangenen drei Jahren 30 Millionen Euro in die Modernisierung der Lounges investiert. Aktuell ist beispielsweise die reguläre BahnLounge in Köln bereits seit mehreren Monaten wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen.

„Mit den DB Lounges möchten wir uns künftig auf die für den Fernverkehr strategisch wichtigsten Knotenbahnhöfe konzentrieren“, erläutert die Pressestelle auf unsere Nachfrage die Begründung für die geplante Schließung. „Essen und Bremen gehören zu den kleinsten Standorten mit niedrigen Besucherzahlen. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die DB, die Lounges in Essen und Bremen zu schließen. Hierzu gibt es jedoch noch keinen fixierten Zeitpunkt.“ Auf unsere Frage, ob weitere BahnLounges zur Disposition stehen oder möglicherweise Lounges an anderen Bahnhöfen eröffnet werden, antwortete die Bahn nicht.

Die Deutsche Bahn hatte gerade erst für negative Schlagzeilen gesorgt, indem sie die vergünstigte Familienreservierung ersatzlos gestrichen hat. Ab Sonntag ist diese nicht mehr buchbar. Das hatte bei Politikern und Fahrgastverbänden für Empörung gesorgt.