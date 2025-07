Plötzlich verboten: Neue Airline-Regel sorgt für Wut bei Passagieren

Es sind diese kleinen Routinen vor dem Abflug, die den Reisealltag angenehm machen. Schnell noch etwas besorgen, bevor das Boarding beginnt – und dann plötzlich der Schock: „Das dürfen Sie nicht mitnehmen.“ Immer mehr Passagiere berichten von exakt dieser Szene. Und sie meinen damit nicht zu große Koffer oder gefährliche Gegenstände, sondern etwas ganz Alltägliches. Etwas, das bis vor Kurzem völlig selbstverständlich war.

Ryanair verbietet Mitnahme von Kaffee und Tee

Auslöser der aktuellen Aufregung ist der irische Billigflieger Ryanair. Die Airline hat – wie übrigens auch Jet2 – still und leise ihre Mitnahmebedingungen angepasst und ein Verbot ausgesprochen, das viele für überzogen halten. Doch auch andere Airlines, etwa Easyjet, greifen zu neuen Einschränkungen. Was steckt dahinter?

„Aus Sicherheitsgründen können wir es Passagieren nicht erlauben, heiße Getränke mit an Bord zu nehmen oder während des Fluges eigenen Alkohol zu konsumieren“, so Ryanair gegenüber der britischen Zeitung Express. Richtig. Es geht um Heißgetränke – sprich: Kaffee oder Tee. Diese darfst du bei Ryanair jetzt nicht mehr am Gate im Wartebereich kaufen und dann mit in den Flieger nehmen. Das ist sogar in den AGB verankert. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Laut Express geht es um Verbrühungen bei Turbulenzen und Probleme bei Notfällen. Doch viele Passagiere wittern eher eine neue Strategie, den Bordverkauf bei Ryanair anzukurbeln. Jeder Euro Umsatz ist bei der Billigairline gern gesehen. In der Tat erschließt sich für Passagiere nicht, warum der an Bord verkaufte Kaffee sich bei Turbulenzen anders verhalten sollte. Bei Jet2 geht das Verbot sogar noch weiter: Auch heißes Essen ist verboten.

So verhalten sich andere Airlines

Wie das Branchenportal Aerotelegraph berichtet, sind Ryanair und Jet2 damit nicht komplett allein. Denn bei Easyjet darfst du den Kaffee oder Tee nur noch mit an Bord bringen, wenn er einen Deckel hat. Den geben am Gate – auch aus Umweltgründen – aber nur wenige Shops aus, schließlich bewegst du dich nach dem Kauf nicht mehr viel. Bei KLM scheint die Praxis nicht eindeutig zu sein. Zwar betont das Unternehmen in dem Bericht, dass kein offizielles Verbot existiere – dennoch berichten Reisende in sozialen Medien offenbar, dass ihnen der Zutritt mit einem Getränk in der Hand verwehrt wurde.

Ganz anders Lufthansa, Eurowings oder Condor: Diese Airlines erklären auf Anfrage des Flugmagazins, dass sie keine Einschränkungen planen. Bei ihnen dürfen Reisende weiterhin mit ihrem Lieblingsgetränk an Bord.