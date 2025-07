Eurowings: Alles neu an Bord

Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Einführung eines einzigartigen Signature-Duftes namens „Burgundy Breeze“. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Duftspezialisten Scentcommunication, ist dieser Duft weit mehr als nur ein angenehmer Geruch. Er ist laut Eurowings eine wissenschaftlich konzipierte Komposition, die das Wohlbefinden an Bord steigern soll. Mit Noten von Meersalz, rosa Pfeffer, Wasserlilie, Holz und Vetiver schafft „Burgundy Breeze“ eine frische und beruhigende Atmosphäre in der Kabine, verspricht die Lufthansa-Tochter.

Eurowings führt Neuerungen an Bord ein

Ein weiterer innovativer Bestandteil des neuen Konzepts ist das speziell entwickelte Sound-Branding. Eurowings setzt künftig auf eine sorgfältig kuratierte Klangkulisse, die das Boarding (Einsteigen) und De-Boarding (Aussteigen) begleitet. Anstatt der üblichen Hintergrundgeräusche werden Passagiere nun von atmosphärischer Musik empfangen, die natürliche Klänge und dezent integrierte Flugzeuggeräusche vereint. Die Klanglandschaften wurden von Audio-Design-Experten entworfen, um eine entspannende und gleichzeitig belebende Wirkung zu erzielen, die das Gefühl von Urlaub und Abenteuer bereits beim Betreten des Flugzeugs weckt.

Abgerundet werden die multisensorischen Erlebnisse durch eine kleine, aber feine Geste: Beim Verlassen des Flugzeugs erhalten die Passagiere fortan fruchtige Minzbonbons in den Markenfarben von Eurowings – Burgund oder Himmelblau. Diese Bonbons sind nicht nur eine süße Verabschiedung, sondern auch ein haptisches und geschmackliches Element, das den positiven Gesamteindruck verstärkt. Es ist die Summe dieser kleinen, wohlüberlegten Details, die Eurowings dabei helfen sollen, sich im Wettbewerb abzuheben. Und die Kundenbindung nachhaltig zu stärken.

Weitere Optimierungen geplant

Die strategische Ausrichtung von Eurowings auf emotionale Qualität und innovative Kundenerlebnisse zeigt, wie Airlines in Zukunft Technologie nutzen können, um nicht nur Effizienz, sondern auch Emotionen zu optimieren. Diese Maßnahmen sind erst der Anfang, denn Eurowings plant, in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen entlang der gesamten Reisekette einzuführen.