Zu gefährlich: Beliebtes Gadget ab sofort im Flugzeug verboten

Stell dir vor, du sitzt in einem großen Flugzeug und plötzlich entdeckst du Rauch in einem der Gepäckfächer über deinem Kopf. Nicht nur eine sehr unangenehme Vorstellung, sondern auch eine – im wahrsten Sinne des Wortes – brandgefährliche Bedrohung. In Asien ist genau das Ende Januar an Bord einer Maschine von Air Busan passiert. Das Dach der Maschine ist infolge der anschließenden Feuerentwicklung fast komplett ausgebrannt. Und nur weil sich der Jet vom Typ Airbus A321 noch nicht in der Luft befand, sind vermutlich keine Menschen zu Tode gekommen.

Powerbank im Flugzeug: Weiter erlaubt, aber die Nutzung wird immer häufiger verboten

Die Ursache? Wahrscheinlich eine defekte oder überhitzte Powerbank, die Feuer fing. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Die Folge: In Südkorea dürfen Powerbanks ab sofort zwar weiter im Handgepäck befördert, aber nicht mehr im Gepäckfach verstaut werden. Das soll es der Besatzung im Fall der Fälle erlauben, schneller und ohne größere Konsequenzen auf Zwischenfälle dieser Art reagieren zu können.

Aber nicht nur in Südkorea wird die Beförderung von Powerbanks überdacht. Als weitere große internationale Fluggesellschaft nach Thai Airways, EVA Air aus Taiwan und China Airlines hat jetzt auch Singapore Airlines angekündigt, neue Regeln aufzustellen. „Ab dem 1. April 2025 dürfen Kunden von Singapore Airlines während des gesamten Fluges keine tragbaren Powerbanks mehr über die USB-Anschlüsse an Bord aufladen oder Powerbanks zum Aufladen ihrer persönlichen Geräte verwenden“, teilte die Fluggesellschaft unter anderem bei Facebook mit.

Das reine Mitführen von Powerbanks im Handgepäck bleibt erlaubt, die Verwendung innerhalb der Flugzeugkabine sei künftig aber verboten. Powerbanks mit einer Kapazität von 100 bis 160 Wh bleiben demnach an Bord aller SIA-Flüge ohne gesonderte Genehmigung erlaubt, die Sicherheit habe aber stets oberste Priorität. In Europa fliegt Singapore Airlines unter anderem nach Frankfurt, München und Zürich. Aber auch in Metropolen wie Paris, Barcelona, Rom und Amsterdam.

Welche Powerbank-Regeln gelten bei Lufthansa?

Die führende deutsche Fluggesellschaft Lufthansa erlaubt auf ihren Flügen ohne Transportgenehmigung das Mitführen von Powerbanks bis maximal 100 Wh. Das Aufladen von Powerbanks ist an Bord von Lufthansa-Maschinen hingegen grundsätzlich nicht gestattet. Auch die Verwendung und das Aufladen von E-Zigaretten ist nicht erlaubt.