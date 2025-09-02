Unglaublich: Jetzt gibt's die BahnCard für unter 10 Euro

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Deutsche Bahn lockt im September mit einem Schnäppchen: Die Probe-BahnCard 25 gibt es schon ab 9,99 Euro. Drei Monate lang sichern sich Fahrgäste bis zu 50 Prozent Rabatt auf Flex- und Sparpreise – ideal für alle, die die Vorteile der BahnCard unverbindlich testen möchten.
Logo der Deutschen Bahn an einem Gebäude.
Die Deutsche Bahn haut BahnCards zum Sonderpreis raus.Bildquelle: Gemini
  • Teilen

Die Deutsche Bahn (DB) macht den Einstieg in die Nutzung einer BahnCard ab sofort noch attraktiver: Ab sofort und noch bis zum 30. September 2025 können sich Neukunden die Probe BahnCard 25 zum besonders günstigen Preis sichern. Nur 9,99 Euro sind in der 2. Klasse zu bezahlen – statt regulär 19,90 Euro. Für eine Gültigkeit in der 1. Klasse sind 19,99 Euro statt 39,90 Euro zu bezahlen. Gültigkeit: drei volle Monate.

Jetzt BahnCard bestellen!

BahnCard 25 und 50 zum Sonderpreis proben

Wer mehr Flexibilität beim Bahnfahren in Deutschland möchte, kann alternativ zur Probe BahnCard 25 auch auf die Probe BahnCard 50 setzen. Damit gibt es nicht nur 25 Prozent auf Flexpreise von der DB, sondern satte 50 Prozent. Auf Sparpreise gewährt die Bahn wie mit der 25er Variante einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. In der 2. Klasse kostet die Probe BahnCard 50 39,99 Euro statt 76,90 Euro, in der 1. Klasse sind 79,99 Euro statt 152 Euro zu bezahlen.

Insgesamt nutzen bereits 4,7 Millionen Menschen eine BahnCard. Die nun gestartete Aktion senkt die Einstiegshürde deutlich: Wer selten oder gelegentlich Bahn fährt, erhält nun die Vorteile der Rabattkarte praktisch zum „Testpreis“. Für Gelegenheitsreisende, Pendler:innen und Erstkäufern bietet sich die Probe-BahnCard daher als kostengünstiger Einstieg in die Bahnwelt an. Und durch Extras beim Sparpreis oder Flexpreis wird das Angebot schon bei wenigen Reisen wirtschaftlich attraktiv.

Was sonst noch im Rahmen der Aktion zu beachten ist

Wichtig: Wenn du die von dir bestellte Probe-BahnCard nicht spätestens vier Wochen vor Laufzeitende kündigst, geht die Probe-Variante in ein dauerhaftes Jahresabo mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr über. Ebenfalls interessant: Wer sich für eine Probe BahnCard 50 entscheidet, darf noch den ganzen September eine zweite Person zum gleichen Rabatt, der für das Hauptticket gewährt wird, mitnehmen. Der Starttermin für die Rabattkarte der Deutschen Bahn ist innerhalb der kommenden sechs Monate übrigens frei wählbar.

Deutsche Bahn reduziert die Ticketpreise
Jetzt weiterlesen
Deutsche Bahn senkt die Preise massiv: So günstig war ein Bahnticket noch nie

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

E-Auto von Volkswagen an einer Ladesäule.
E-Mobilität
VW verkauft E-Autos für 12.000 Euro – mit einem Haken
Screenshot des OrbiNet Advertorial
Urlaub & Reisen
OrbiNet & Ryoko: Warum nicht jeder WLAN-Router so gut ist, wie es scheint
Google Maps Logo mit einem E-Auto davor.
E-Mobilität
Google Maps: Diese Karte ist in jedem E-Auto Pflicht!
Auto
E-Autos immer beliebter? Diese Alternative begeistert auch die Deutschen
E-Mobilität
Vom Putzen zum Porsche-Killer: Sauger-Hersteller baut E-Auto
E-Mobilität
Ladepreis-Sensation: E-Auto laden so günstig wie nie
E-Mobilität
E-Autos raus: Diese Schnellader sind für dich ab sofort tabu
Autonome Autos
Zukunftsflop: Opel-Mutter kippt nächstes Projekt – Insider packen aus!
Tablet
Geniale Kombi aus Tablet und E-Reader: Darum ist dieses Gerät anders als die meisten