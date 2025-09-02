Unglaublich: Jetzt gibt's die BahnCard für unter 10 Euro

Die Deutsche Bahn (DB) macht den Einstieg in die Nutzung einer BahnCard ab sofort noch attraktiver: Ab sofort und noch bis zum 30. September 2025 können sich Neukunden die Probe BahnCard 25 zum besonders günstigen Preis sichern. Nur 9,99 Euro sind in der 2. Klasse zu bezahlen – statt regulär 19,90 Euro. Für eine Gültigkeit in der 1. Klasse sind 19,99 Euro statt 39,90 Euro zu bezahlen. Gültigkeit: drei volle Monate.

BahnCard 25 und 50 zum Sonderpreis proben

Wer mehr Flexibilität beim Bahnfahren in Deutschland möchte, kann alternativ zur Probe BahnCard 25 auch auf die Probe BahnCard 50 setzen. Damit gibt es nicht nur 25 Prozent auf Flexpreise von der DB, sondern satte 50 Prozent. Auf Sparpreise gewährt die Bahn wie mit der 25er Variante einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. In der 2. Klasse kostet die Probe BahnCard 50 39,99 Euro statt 76,90 Euro, in der 1. Klasse sind 79,99 Euro statt 152 Euro zu bezahlen.

Insgesamt nutzen bereits 4,7 Millionen Menschen eine BahnCard. Die nun gestartete Aktion senkt die Einstiegshürde deutlich: Wer selten oder gelegentlich Bahn fährt, erhält nun die Vorteile der Rabattkarte praktisch zum „Testpreis“. Für Gelegenheitsreisende, Pendler:innen und Erstkäufern bietet sich die Probe-BahnCard daher als kostengünstiger Einstieg in die Bahnwelt an. Und durch Extras beim Sparpreis oder Flexpreis wird das Angebot schon bei wenigen Reisen wirtschaftlich attraktiv.

Was sonst noch im Rahmen der Aktion zu beachten ist

Wichtig: Wenn du die von dir bestellte Probe-BahnCard nicht spätestens vier Wochen vor Laufzeitende kündigst, geht die Probe-Variante in ein dauerhaftes Jahresabo mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr über. Ebenfalls interessant: Wer sich für eine Probe BahnCard 50 entscheidet, darf noch den ganzen September eine zweite Person zum gleichen Rabatt, der für das Hauptticket gewährt wird, mitnehmen. Der Starttermin für die Rabattkarte der Deutschen Bahn ist innerhalb der kommenden sechs Monate übrigens frei wählbar.

