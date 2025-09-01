Ein Magazin namens Techno Mag berichtet über einen Dienst, mit dem du für einmalig 99 Euro per Satellit unbegrenzt Internet bekommen kannst – überall auf der Welt. Möglich machen soll das ein ehemaliger Mitarbeiter von SpaceX (Starlink), der sich mit einem eigenen Projekt selbstständig gemacht hat: OrbiNet. Es soll sich um einen Satelliten handeln, der weltweit Internetzugang zu minimalen Kosten ermöglicht.

Werbung für einen Dienst, den es gar nicht gibt

Der ganze Text ist aufgebaut als sogenanntes Advertorial. Das sind gebuchte Texte von Firmen, die jedoch im Stil der jeweiligen Redaktion geschrieben sind. Eine inzwischen durchaus etablierte Werbeform, die es mit entsprechender transparenter Kennzeichnung auch bei inside digital gibt. So verwundert es nicht, dass der Artikel letztlich auf einen Verkauf hinausläuft. Vermarktet wird ein Endgerät, das angeblich für OrbiNet geeignet ist und dir nach dem Einschalten sofort Internet per WLAN über den Satelliten bieten soll.

Doch letztlich ist das Ganze mehr Schein als Sein. Denn OrbiNet gibt es gar nicht – und vermutlich auch nicht den ehemaligen SpaceX- und somit Starlink-Mitarbeiter. Auch Techno Mag ist ein ausgedachter Magazin-Name. Was es aber gibt: Werbung, Anzeigen und Advertorials für diesen Dienst in Deutsch, Französisch und Englisch. Die Werbung erscheint mitunter auch auf namhaften Webseiten in Deutschland. Ebenfalls erhältlich: Das als SmartWifi beworbene WLAN-Endgerät, das du dir als einer der ersten 1.000 Kunden günstiger bestellen können sollst. 99 Euro, Pfund oder Dollar – je nach Land – soll das Ganze kosten und dir lebenslanges Internet bieten – ohne Vertrag und Abo. Und: Das Gerät scheint es tatsächlich zu geben. Mit einem Satelliten-Dienst oder einer Flatrate hat es allerdings so viel zu tun wie Weihnachten mit Ostern: faktisch nichts, außer dass du damit online gehen können sollst.

Letztlich läuft die Werbung, die in immer wieder veränderter Form schon seit über 20 Jahren durchs Netz geistert, auf den Kauf eines LTE-WLAN-Hotspots hinaus. Verkauft wird das Gerät mit dem Namen Smart Wifi beispielsweise auf nativediscount.com. Auffällig: Auf der eigentlichen Verkaufsseite ist von Satellitentechnologie keine Rede mehr. Dafür kostet das Gerät nur noch 49 Euro.

LTE-Hotspot statt weltweiter Satelliten-Lösung

Wer die Produktfotos in einer Bildersuche untersucht, findet schnell eine Auffälligkeit: Das Gerät, das durchaus futuristisch wirkt, sieht dem Ryoko LTE-Hotspot auffallend ähnlich. Nur der aufgedruckte Name scheint einer Bildbearbeitung zum Opfer gefallen zu sein. Auch die versprochenen Funktionen – wie eine Verbindung von bis zu 10 Geräten per WLAN und ein Akku mit 8 Stunden Laufzeit – entsprechen denen des vermeintlichen Satelliten-Hotspots. Und tatsächlich: Auch wer das Gerät direkt bei Ryoko kauft (aktuell 89 Euro), kommt ohne Vertrag und Abo aus. In bis zu 75 Ländern der Welt geht der Hotspot online – aber ganz profan über LTE-Mobilfunknetze. Doch – und das ist der eigentliche Knackpunkt – du kannst keineswegs unbegrenzt surfen. Zwar ist eine SIM-Karte im Gerät verbaut, die dich in 75 Ländern online gehen lässt – aber nur für die ersten 500 MB. Diese 500 MB gelten offenbar nur einmalig, nicht monatlich. Was zusätzliches Datenvolumen kostet, bleibt ein Geheimnis des Anbieters. Weder auf der Webseite von Ryoko noch auf der des SIM-Anbieters Viaota lassen sich dazu Angaben finden. Ryoko wiederum fällt derzeit vor allem durch Werbung per Mail auf, in der der Ryoko Pro als der effektivste Weg, jederzeit und überall eine schnelle Internetverbindung zu haben, beworben wird.

In Anbetracht aller Aspekte würden wir dir raten, weder den Ryoko Hotspot noch den vermeintlichen Satelliten-Hotspot zu bestellen – mag der Preis auch noch so verlockend sein. Letztlich kannst du dir nicht mal sicher sein, dass der Router wirklich ankommt. Solltest du aufgrund von schlechtem Internet in deiner Wohnung Interesse an einem echten Satelliten-Anbieter haben, empfiehlt sich aktuell Starlink mit einer Sonderaktion, bei der du die Satellitenanlage kostenlos bekommst.

Das sind seriöse Alternativen

Benötigst du innerhalb Deutschlands einen mobilen Internetzugang, gibt es im klassischen Handel und bei Amazon entsprechende LTE- und 5G-Hotspots, die du mit jeder SIM-Karte bestücken kannst. Gerade erst haben wir einen 5G Hotspot von TP-Link getestet. Hier kommt beispielsweise eine Unlimited-Flatrate der Telekom in Betracht, die du als Pluskarte (ab der dritten Karte in einem Vertrag) schon ab 9,95 Euro buchen kannst. Sie ist auch in der gesamten EU nutzbar. Alternativ kannst du auch für dein Handy eine Reise-SIM buchen. Diese gibt es meist per eSIM, beispielsweise von freenet Travel.

