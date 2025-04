Starlink wird kostenlos: Hohe Einmalkosten entfallen

Beim Abschluss eines Jahresvertrags erlässt dir Starlink den Kaufpreis der Antenne. Das sind immerhin 349 Euro. Du zahlst nur die regulär 50 Euro im Monat für unbegrenztes Internet, ohne Drosselung oder Datenlimits. Die Aktion läuft aktuell in Deutschland, Italien und Australien. Es ist nicht bekannt, wie lange die Aktion läuft. Allerdings ist es wie so oft bei Aktionen: Es gibt Bedingungen. Diese allerdings sollten in der Praxis die wenigsten Nutzer einschränken.

Das sind die Bedingungen für die Starlink-Aktion

Das Angebot ist ausschließlich für den sogenannten „Residential Service“ gültig. Das heißt: Die Antenne bleibt an einem festen Standort. Letztlich ist es der ganz normale Starlink-Tarif, den du dir auch so für deine Wohnung buchen würdest. Was mit dem Tarif nicht möglich ist, ist ihn mobil zu nutzen oder den Standort zu verändern.

Beachten musst du, dass du mit dem Aktionsangebot einen Jahresvertrag abschließt. Innerhalb dieses Jahres darfst du den Standort der Antenne nicht verlagern, also zu einem anderen Haus übertragen. Das betrifft dich auch, wenn binnen des nächsten Jahres ein Umzug anstehen sollte. Die bei Vertragsbeginn angegebene Adresse muss bestehen bleiben. Andernfalls kommen weitere Kosten auf dich zu. Auch die Übertragung der Antenne an jemand anderen ist nicht vorgesehen.

Sollte doch etwas davon passieren – zum Beispiel ein Umzug oder ein Weiterverkauf, wird es teuer. Starlink stellt dann eine Änderungsgebühr von 349 Euro in Rechnung, also genau den Betrag, den du dir ursprünglich gespart hast. Immerhin: Diese Gebühr reduziert sich anteilig mit jedem Monat, den du im Vertrag bleibst.

Positiv ist, dass du eine 30-tägige Testphase hast, in der du alles ausprobieren und ohne Risiko zurücktreten kannst. Sollte Starlink also aus irgendeinem Grund bei dir nicht funktionieren, hast du kein Risiko. Grundsätzlich benötigst du für die Nutzung von Starlink eine freie Fläche, möglichst auf einem Dach mit freiem Blick in den Himmel. Je größer der Bereich ohne Einschränkungen durch Bäume oder Häuser ist, desto besser wird Starlink bei dir funktionieren. Es geht dabei um einen 360-Grad-Radius um die Antenne herum. Die Einrichtung selbst ist binnen weniger Minuten ohne Techniker möglich.