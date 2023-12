Starlink: Hier gibt’s in Deutschland kein Internet – der Grund ist kurios

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wenn du auf der Starlink-Webseite nach der Verfügbarkeit des Angebotes geschaut hast. Starlink ist in ganz Deutschland verfügbar – na ja, fast. Denn es gibt zwei Regionen in Deutschland, in der Starlink laut Webseite das Internet nicht bereitstellt. Wer an einen Fehler in der Karte geglaubt hat, irrt.

In diesen Regionen darfst du Starlink nicht nutzen

Denn tatsächlich gibt es zwei Regionen, in denen Starlink seinen Dienst nicht anbieten darf. Dabei handelt es sich um Auflagen der Bundesnetzagentur. Starlink darf in diesen Regionen die für den Dienst genutzten Frequenzen nicht nutzen. Dabei handelt es sich um zwei Regionen, die einerseits in der Eifel und anderseits in der Oberpfalz liegen. Auf den ersten Blick haben diese Regionen nichts miteinander gemein. Tatsächlich finden sich aber sowohl in Effelsberg in der Eifel als auch in Wettzell in der Oberpfalz riesige Teleskop-Antennen. Die Nutzung der Starlink-Frequenzen in diesen Regionen könnte die Arbeit der Antennen stören.

In den Frequenznutzungsbestimmungen hat die Bundesnetzagentur daher festgelegt, dass die von Starlink für den Downlink genutzten Frequenzen von 10,95 GHz bis 12,75 GHz nicht überall verwendet werden dürfen. Es geht dabei einerseits um einen Radius von 12,5 Kilometer rund die RAS-Station Effelsberg. Und andererseits um den gleichen Radius rund um das Geodätische Observatorium Wettzell. Ferner gibt es im Rheinland minimale Einschränkungen bei den von den Kundenterminals nutzbaren Uplink-Frequenzen. Wie der SWR berichtet, ist der direkte Downlink der Frequenzen nicht das einzige Problem, vor dem sich die Radioastronomie bedroht sieht. Es gebe auch Störstrahlungen auf anderen Frequenzen.

Internet per Satellit hat mit Starlink und vergleichbaren Diensten ein neues Level erreicht. Durch die hohe Anzahl der Satelliten, die sich in einer niedrigen Umlaufbahn befinden, ist eine viel bessere Internetversorgung möglich als über geostationäre Satelliten bis dato möglich war.