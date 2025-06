TechRiders: So bist du beim IT- und KI-Festival dabei

Schon vor ein paar Wochen haben wir dir vom TechRiders-Event in Hürth bei Köln erzählt. Damals ging’s darum, dass das Event Konferenz, Expo und Festival miteinander verbindet – und dabei vor allem IT-Profis anspricht. Heißt: Wenn du tief im Thema steckst und vielleicht sogar IT-Entscheider:in in deinem Unternehmen bist, solltest du das auf dem Schirm haben.

Europas Plattform für digitale Souveränität und IT-Strategie

Inhaltlich kannst du dich an den eineinhalb Tagen vom 3. bis 4. Juli auf drei große Schwerpunkte freuen:

KI & Innovation

Security & Compliance

IT Efficiency & Scale

Jetzt haben die Organisator:innen das mit Spannung erwartete Programm in Gänze gelüftet.: Über 100 Speaker sind bestätigt – mit mehr als 25 Stunden Input! Außerdem mit dabei: mehr als 50 Aussteller und Partner, und ein Publikum von über 500 Teilnehmenden.

Wie eine resiliente, zukunftssichere und souveräne IT-Strategie für dein Unternehmen aussehen kann, erfährst du direkt vor Ort – in spannenden Sessions, an den Ständen und im direkten Austausch.

Das erwartet dich beim TechRiders Summit

So viele spannende Speaker, Panels und Vorträge – da gibt’s nur einen Haken: Du musst gut planen, was du dir anschauen willst. Am besten wirfst du bald einen Blick auf die TechRiders-Agenda, um dir deine persönlichen Highlights zusammenzustellen.

Der Vortrag „KI Content Made in Europe – geht doch! Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht bei genAI“ von Prof. Dr. Dieter Frey (Partner bei FREY Rechtsanwälte) bietet beispielsweise spannende Perspektiven für jeden, der sich für Regulierung und digitale Souveränität interessiert.

Felicia Vollkammer, Psychologin, beleuchtet das Thema Stressresilienz aus psychologischer Sicht – und Dr. Philipp Rösler, ehemaliger Gesundheitsminister, wird ebenfalls über Resilienz sprechen. Daniel Kottlarz wird gemeinsam mit einem humanoiden Roboter zeigen, warum gerade jetzt der Moment ist, in dem Physical AI richtig durchstartet.

Stöber am besten mal ins Programm herein – da warten jede Menge Diskussionen und Vorträge zu KI, Cybersecurity, digitaler Souveränität und vielen weiteren Themen auf dich. Kurz gesagt: Genau zu den Themen, mit denen wir uns fit für die Zukunft machen.

So kannst auch du dabei sein

Du hast das Gefühl, dieses Event solltest du auf keinen Fall verpassen? Weil du in deinem Unternehmen mitentscheidest, wie der Weg in die Zukunft aussieht? Dann kommt hier die gute Nachricht: Mit dem exklusiven Code TRINSIDE25 kannst du dir auf der TechRiders-Seite noch kostenlos dein Ticket sichern – aber sei schnell!

Falls du es nicht nach Hürth schaffst, kein Problem: Wir sind für dich vor Ort und halten dich auf dem Laufenden. Als Medienpartner des Events streamen wir, führen Interviews und liefern dir die wichtigsten Eindrücke direkt vom Summit. Und wenn du vor Ort bist – umso besser! Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen und mit dir über die großen Zukunftsthemen ins Gespräch zu kommen.