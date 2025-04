TechRiders Summit: NRW wird zum Mekka für KI- und Tech-Fans

Zeitgleich zur ersten Nominierung eines deutschen Digitalministers startet in NRW ein neues Event, das sich ganz der digitalen Transformation widmet. In Hürth bei Köln steigt das TechRiders-Festival – vom 3. bis 4. Juli auf dem Euronova Campus. Die Veranstaltung versteht sich als „Event mit klarem Fokus auf Innovation, Resilienz und Effizienz“ und bietet dir eine „Plattform für praxisnahe Lösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Sicherheit, Datenschutz und Business-Strategie.“

So läuft das TechRiders-Event

Was dich dort erwartet? Ein eineinhalbtägiger Mix aus Festival, Summit und Expo. Auf drei Bühnen geht es um genau die Themen, die Tech-Begeisterte gerade umtreiben. Freu dich auf über 30 Speaker:innen, die dir spannende Einblicke zu KI, Cybersecurity, Robotik, Cloud, Blockchain und mehr liefern. Unterstützt von Partnern wie eco – Verband der Internetwirtschaft, VOICE, BitMi, dem KI-Bundesverband und dem BSKI sorgen die TechRiders dafür, dass du direkt von den führenden Köpfen der Branche lernst.

Vor Ort sprechen viele Persönlichkeiten, die in der deutschen IT-Szene bekannt sind – aber auch internationale Player sind dabei. Ein besonderes Detail möchten wir dir schon vorab verraten: Anders als bei vielen ähnlichen Events finden beim TechRiders Summit alle Vorträge auf Deutsch statt. Du triffst IT-Entscheidungen in deinem Unternehmen? Dann solltest du dir am besten heute noch dein Ticket sichern. Dann klick schnell auf folgenden Link, denn aktuell bekommst du es sogar kostenlos über die TechRiders-Seite.

Bevor abends alle Teilnehmenden zur großen TechRiders-Party zusammenkommen, kannst du dich im AI Village, auf dem Airfield oder an der Mainstage zu den großen Fragen unserer Zeit informieren. Du willst erfahren, wie dein Unternehmen sinnvoll mit KI arbeitet, welche Trends die Zukunft bestimmen – oder du interessierst dich ganz allgemein für aktuelle Tech- und IT-Lösungen?

Denn es geht nicht nur darum, Wissen aufzusaugen. Vielmehr bist du eingeladen, mitzudenken, mitzudiskutieren und dich mit anderen zu vernetzen. Und falls du selbst ein spannendes Produkt oder Projekt präsentieren willst – auch als Aussteller bist du beim TechRiders Summit genau richtig und kannst dich einem fachkundigen Publikum präsentieren.

inside digital und nextpit sind Medienpartner der TechRiders

Übrigens: inside digital und nextpit begleiten das TechRiders-Festival als offizielle Medienpartner. Für dich heißt das, dass du alle Infos rund ums Event von uns in gewohnter Qualität bekommst – jederzeit und überall abrufbar. Wir berichten live vor Ort und versorgen dich darüber hinaus mit spannenden Artikeln, Videos, Podcasts und Interviews. Freu dich auf News, Deep Dives und exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Du willst wissen, welche Herausforderungen die digitale Transformation bereithält? Suchst nach praxistauglichen Strategien für dein Unternehmen? Oder willst dich einfach mit anderen IT-Profis austauschen? Dann sehen wir uns Anfang Juli in Hürth!

nextpit und inside digital sind also mit von der Partie – und wir freuen uns, dich bei den TechRiders zu treffen.