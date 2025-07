TechRiders 2025: KI, Cloud, Zukunft – was die Branche bewegt

Als Medienpartner des ersten TechRiders-Festival hatte sich inside digital viel vorgenommen. Schließlich kamen über 100 Speaker zusammen, viele Aussteller und natürlich sehr viele IT-Entscheider aus ihren Unternehmen. Wir hofften also auf einen regen Austausch mit Menschen, die sowohl ihre Unternehmen als auch die Standorte Deutschland und Europa nach vorne bringen möchten.

Die Expertenmeinung zu den TechRiders 2025

Als unser Experte für Innovation & digitale Gesellschaft, mit starkem Fokus auf künstliche Intelligenz, durfte ich auch vor Ort sein. Besser noch: Im Vorfeld und beim Event sprachen wir mit vielen klugen Köpfen, zudem gab es unseren Livestream von der Veranstaltung.

Host Johanna hat mich für den überMORGEN-Podcast noch einmal schön in die Mangel genommen und abgefragt, was denn dieses TechRiders-Event so besonders gemacht hat. Logischerweise möchte ich jetzt nichts vorwegnehmen, denn du sollst dir ja schließlich unseren Podcast anhören. Aber so viel sei gesagt: Es herrschte wirklich Aufbruchstimmung, Deutschland muss sich vor niemandem verstecken – und ich bin gerne 2026 auch wieder dabei!

