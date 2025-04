Neuer Digitalminister: Warum dieser Mann Deutschlands Chance ist

Die Regierungsbildung schreitet voran und bringt einige Überraschungen mit sich. Besonders sticht dabei die Nominierung von Karsten Wildberger hervor: Der Chef von Ceconomy und der Media-Saturn-Holding soll Deutschlands erster Bundesminister für Digitalisierung werden.

Ein Quereinsteiger mit beeindruckendem Hintergrund

Karsten Wildberger ist kein typischer Politiker. Der promovierte Physiker hat an der TU München und der RWTH Aachen studiert und zusätzlich einen MBA am renommierten INSEAD abgeschlossen. Seine Karriere begann er bei der Boston Consulting Group, bevor er in führenden Positionen bei T-Mobile, Vodafone und Telstra tätig war.

In seiner Laufbahn verantwortete Wildberger vor allem digitale Transformationen – eine Erfahrung, die in der Politik bisher oft schmerzlich fehlte. Sein Sprung in die Regierung könnte also genau das sein, was Deutschland braucht, um in Sachen Digitalisierung endlich aufzuholen.

Warum ausgerechnet Wildberger?

Es wäre leicht, skeptisch zu sein: Ein Manager aus der freien Wirtschaft soll plötzlich Minister werden? Aber bei genauerem Hinsehen macht die Wahl Sinn. Wildberger hat bewiesen, dass er große Organisationen digitalisieren kann – und genau diese Fähigkeit wird im neuen Ministerium dringend gebraucht.

Statt eines Parteisoldaten gibt es jetzt einen Praktiker, der versteht, wie Prozesse effizienter werden und Innovationen umgesetzt werden. Das ist ein echter Kulturwandel.

Das bringt Wildberger mit

Seine Stärken auf einen Blick:

Expertise in Digitalisierung und Change Management

Internationale Führungserfahrung bei Top-Unternehmen

Wissenschaftlicher Hintergrund in Physik und Business

Erfolgreiche Umsetzungen von Transformationsprojekten

Die größte Herausforderung: Politik ist anders als Wirtschaft

Trotz aller Erfolge muss Wildberger nun beweisen, dass er auch die politische Bühne beherrscht. Öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft funktionieren unterschiedlich – und die digitale Erneuerung des Staates wird ein harter Kampf gegen Bürokratie und Widerstände.

Doch genau weil Wildberger kein Teil des politischen Apparats ist, könnte er mit frischem Blick und Mut zu radikalen Veränderungen überzeugen. Er wird starke Staatssekretäre und ein gutes Team brauchen, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Erste Reaktionen lassen vermuten, dass die Industrie mit dieser Wahl gut leben kann. So äußert sich der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) wie folgt:

„Mit Dr. Karsten Wildberger hat die Union einen Bundesdigitalminister vorgeschlagen, der die Branche bestens kennt und mehr als ein Jahrzehnt lang an der Spitze großer Konzerne aus der TK-Branche entscheidend zu deren wirtschaftlichen Erfolgen beigetragen hat. Wir sind der festen Überzeugung, dass in den kommenden, für die Digitalisierung Deutschlands so herausfordernden Jahre ein erfahrener Entscheider dem Digitalministerium vorstehen muss.“

Mein Fazit: Endlich ein Hoffnungsschimmer

Karsten Wildberger ist nicht der typische Ministerkandidat – und genau das macht ihn zur besten Wahl für Deutschlands digitales Comeback. Er bringt die nötige Erfahrung, das technische Know-how und die unternehmerische Weitsicht mit, die bisher in der Politik oft fehlten.

Jetzt liegt es an ihm, aus seinem beeindruckenden Lebenslauf auch eine Erfolgsgeschichte für Deutschland zu schreiben. Ich jedenfalls bin vorsichtig optimistisch – und gespannt auf seine ersten Schritte im neuen Amt.