eBay will deine Nutzerdaten: So einfach legst du Widerspruch ein Matthias Wellendorf 3 Minuten

KI wird immer präsenter und nimmt fortan auch einen höheren Stellenwert bei eBay ein. Denn die Handelsplattform will seine eigene KI nun trainieren - und das geht am besten mit Nutzerdaten. Aktiv nach Erlaubnis fragt man dich als Nutzer nicht. Wie kannst du dich also schützen?